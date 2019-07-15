Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 17. incisi yapılan Ulusal Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu sona erdi. Toplam 634 sporcunun katıldığı yarışlar 13-14 Temmuz tarihleri arasında Eğirdir Limanında yapıldı.Türkiye'nin 4. büyük tatlı su gölü olan Eğirdir, her sene olduğu gibi bu sene de tarihi günlerden birini yaşadı. Sakin Şehir Eğirdir, Türkiye'nin her yerinden gelen sporcu, yönetici, hakem ve sporcu ailelerini ağırladı.Eğirdir Triatlon müsabakalarda sporcular yüzme etabını tamamladıktan sonra bisiklete bindi ve en son koşu etabı ile mücadeleyi tamamladılar. Müsabakaların ilk günü olan 13 Temmuz 2019 tarihinde M-1,M-2,M-3 Erkekler ve Yıldızlar Kategorisi, Gençler ve Paratriatletlerin mücadelesi yapılırken, ikinci gününde ise Yaş Grupları ve Elit Sporcuların yarışı ile geride kaldı.Yapılan yarışmaların sonucunda dereceye girenlere ödüllerini Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Ak Parti YSK Temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel, Dağ Komando Okulu Merkez Komutanı Tuğ.General Aydoğan Budakçı, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve İl ve İlçe daire amirleri ve müdürleri takdim etti.Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya " Bu yıl Eğirdir'de 17'incisini yaptığımız yarışlarımıza destek veren, Başta Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Milletvekillerimize Kaymakamlarımıza, Eğirdir Belediye Başkanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Biz Alanya'dan sonra en çok bize ev sahipliği yapan Eğirdir'i evimiz gibi görüyoruz, hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi. Konuşmasının ardından Yalçınkaya, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'na, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Ak Parti YSK Temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel ve Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş'a ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkür plaketi takdim etti.