DOĞAL,KATKISIZ VE SAĞLIKLI YÖRESEL ÜRÜNLER TEK BİR NOKTADA

ORGANİK ÜRÜNLER

Türkiye'nin her bölgesinden gelen doğal yöresel lezzetler Isparta'da tek bir noktada, Kolancı Şarküteri'de...Kolancı Şarküteri,,Zeytinden peynire, çikolatadan haş haş ezmesine,çiftlik yumurtasına ve pekmeze kadar tüm organik ürünleri kendi doğal yerinden getirtilmiş olarak siz Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza sunuyor.Ayrıca isteyene ev makarnası ve ev yapımı turşu hepsi ama hepsi Kolancı Şarküteri'deKültür sineması yanı No:6 ISPARTAHasan BÜYÜKKOLANCI0532 676 76 31