Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı

Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı
ISPARTA
G.Tarihi: 15.07.2019 09:37
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Isparta Düğün Salonları
Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı
“Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler,
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te’sis-i ilâhî o metin istihkâm.”  (Mehmet Akif Ersoy, 1915)
Vatan, Türk milleti için önemli bir kavramdır. Dinimiz de vatan toprağına, hürriyete, birliğe, beraberliğe büyük önem vermekte ve bunları inancın yaşanmasında vazgeçilmez unsurlar olarak görmektedir. Milletimiz, tarihi boyunca hep bu değerler uğruna mücadele etmiş; vatanını ve özgürlüğünü hedef alan saldırılara şahadeti göze alarak karşı koymuştur. Haçlı Seferleri’nden Moğol İstilası’na, I. Dünya Savaşı’ndan Millî Mücadele’ye dek mesele, vatan müdafaası olduğunda milletimiz kanının son damlasına kadar mücadele etmeyi mukaddes bir görev bilmiştir. Mehmet Akif’in yukarıdaki dizelerinde de yine düşmanın güçlü ve menfur saldırısı karşısında imanını siper eden kahraman Mehmetçiğin metin ve kararlı vatan savunması anlatılır.
Milletimiz aynı savunmayı bundan üç yıl önce yine vermek zorunda bırakılmıştır.  Ancak ülkemize yönelik saldırı bu sefer diğer bağımsızlık mücadelelerimiz gibi sadece sınırlarımız dışından gelmemiştir. Bazen de dâhilde ortaya çıkan birtakım kişi, örgüt ve yapılar,  kendi menfaatleri uğruna vatanımıza ihanet etmişlerdir. İradelerini ve akıllarını başkalarının emrine veren bu yapılar ve şahıslar, dış mihrakların maşası olarak ülkemizin aleyhinde faaliyet göstermişlerdir. Millî iradeyi yok sayan her teşebbüs gibi bu kalkışma da geride derin acılar ve silinmesi zor izler bırakmıştır. Millî iradeyi hiçe sayarak demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen darbe girişimlerinin sonuncusu 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanmıştır.
Bu menfur darbe girişiminde devletin uçakları, tankları ve silahları gasp edilerek millete karşı kullanılmıştır. Vatanına, bayrağına, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak için sokaklara inen milletimizin üzerine kurşun ve bomba yağdırılmıştır. Ancak aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde, tüm farklılıklarını bir tarafa bırakarak mücadeleye koşmuştur. İstiklalini ve istikbalini savunmak üzere “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” ilkeleri etrafında birleşen milletimiz, kendi gücünün ve iradesinin üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’da Türk milleti, darbe girişimini püskürterek tarihe altın harflerle yazılan bir demokrasi destanına imza atmıştır. Bağımsızlığımıza kast edenlerin tankları, silahları, helikopterleri yıllar önceki kurtuluş mücadelemizde tıpkı Mehmet Akif’in yukarıdaki dizelerinde anlattığı gibi milletin ortak iradesi ve kararlılığı karşısında etkisiz kalmıştır. Bu saldırılarda 2 bin 193 vatandaşımız yaralanarak gazi olurken 250 vatan evladı da şehitlik mertebesine erişmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi olarak amacımız, milletimizin 15 Temmuz gecesinde ortaya koyduğu kahramanlık öyküsünün gelecek nesillere aktarılması için çalışmaktır. O gece bizim için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlamak ve hatırlatmak, verilen mücadeleyi yâd etmek, özgürlük ruhunu yaşatmak amacıyla da Üniversitemiz geniş bir vizyonla sempozyum, panel ve yarışmalar düzenleyerek, şehitlere saygı anıtları inşa ederek, hatıra ormanları oluşturarak ve daha nice etkinlik ve çalışma ile 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak adına çalışmıştır ve çalışmaktadır.
“Demokrasi ve Millî Birlik Günü” nün yıl dönümünde; genciyle, yaşlısıyla askeriyle, polisiyle bu hain saldırıya karşı şanlı bir direniş gösteren, ülkemizin birliği ve dirliği uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde Allah, güvenlik güçlerimizin kudret ve metanetini artırsın. Milletimizin birlik ve beraberliğini de daim kılsın.
Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
 
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