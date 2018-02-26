Isparta’nın Sütçüler ilçesinde ölü olarak bulunan 14 yaşındaki çocuğun intihar ettiği anlaşıldı.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sütçüler’e bağlı Belence köyünde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin ekmek yapmak üzere komşuya gittiği dakikalarda evde tek başına bulunduğu öne sürülen 14 yaşındaki N.E., bir süre sonra eve gelen babası Mehmet E. tarafından garaj kısmında asılı vaziyette bulundu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirledi.Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan N.E.'nen yapılan otopsisisinde intihar ettiği anlaşıldı. N.E.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.ISPARTA (İHA)