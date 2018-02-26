- Masterler Eğirdir’e üçüncülük kupası ile döndü
- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 23-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen “Şelale Cup 2018” futbol turnuvasına katılan Eğirdir’li Masterler, Eğirdir’e üçüncülük kupası ile döndü.
Teknik Direktör Murat Bozaykut yönetiminde Nuri Mancar, Veli Nehir, Ömer Faruk Karamürsel, Mustafa Özongun, Duruler Samyürek, Mahmut Oruç, Ali Baştok, Önder Topçu, Oğuz Başaran, Yasin Çetinkaya, Sinan Sağlam, Hasan Er, Turgut Kul, Erdal Kul, Emrah Toprak, Halil İbrahim Kayacan, Uğur Arıcan, Serhat Varol ve Metehan Özbek kadrosuyla sahaya çıkan Eğirdir Masterler, son kaşılaşmada Afyon Masterler takımına 1-0 yenildi.
Eğirdir Masterler takımını turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.
ISPARTA (İHA)