"Yarışçı" öğrencilerin emeği sağlanan destekle heba olmadı

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Çukurova Racing takımı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in desteği sayesinde, dünya genelinde 550 üniversiteden öğrencilerin kendi tasarladıkları araçlarla katıldığı Formula Student'in Barselona etabında yerini alacak.

Kentte 7 aydan bu yana büyük emek verip, mühendislik bilgilerini ortaya koyarak tasarladıkları araçlarını kaynak sıkıntısı nedeniyle Formula Student'in Barselona etabına götürememe riski yaşayan öğrencilerin durumdan haberdar olan AK Parti Sözcüsü Çelik harekete geçti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Sevgili hocam, merak etmeyin. Çukurova Üniversiteli gençlerin o yarışa katılması için elimizden geleni yaparız. Adanalılar bu gençleri yalnız bırakmayacak. Adanalı sözü veriyorum." ifadeleriyle Çelik'in destek verdiği öğrencilere Adana Valiliği ve Adana Sanayi Odasının katkısıyla kaynak sağlandı.

Tahsis edilen özel bir otobüse saatteki hızı 140 kilometreye ulaşan 85 beygir gücündeki CR-A3 aracını yükleyen 18 öğrenci yola çıktı.

- " Ömer Çelik'e çok teşekkür ediyorum"

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özcanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük emek harcadıkları aracın gelen destek sayesinde yarışa katılabileceğini söyledi.

Çukurova Racing takımındaki öğrencilerin CR-A3 aracını Formula Student'e hazır hale getirebilmek için yoğun bir çaba sarf ettiğini dile getiren Özcanlı, şöyle konuştu:

"Sponsorların desteğiyle aracımızı tamamladık. Bu sene Formula Student'in Barselona ayağına katılmak üzere kaydımızı gerçekleştirdik fakat düne kadar aslında bir kaynak sıkıntımız vardı. Anadolu Ajansının yapmış olduğu haberle, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in destekleriyle Adana Valiliği, Sanayi Odası ve ÇÜ Rektörlüğünün de katkılarıyla artık öğrencilerimiz yarışa katılacak. Öncelikle Ömer Çelik'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kadar emeğin üzerine gençlerimiz gidemeseydi hakikaten çok üzülecektik. Ama şimdi hepsinin gözleri parıldıyor. Umuyorum gittiğimizde güzel sonuçlar alacağız. Son günlerde gelen güzel haberle yarışa katılmayı garantiledik. Bunun üzerine öğrencilerimizin ciddi bir başarıyla dönecektir. Bu bir mühendislik yarışı her şeyden önce, hız yarışı değil."

- Öğrencilerin mutluluğu

İki yıldan bu yana takımda yer alan Sefer Setayeş, arabanın her köşesinde arkadaşlarıyla çok fazla emeklerinin olduğunu belirtti.

Son anda gelen destek sayesinde yarışa katıldıkları için çok mutlu olduğunu aktaran Setayeş, "İnanıyoruz ki bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Şans her zaman hazırlıklı olanın yanında derler. Şansımız yaver gidiyor. Biz çabalamaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. İnanıyorum ki bizim takım dereceyi alıp geri gelecek." dedi.

Öğrencilerden Mert Girik de son anlara kadar kaynak sıkıntısı nedeniyle katılamayacaklarını düşündükleri yarışa gelen destekle gidiyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Girik, bu heyecan ve sevinçle yapabileceklerinin en iyisini yaparak Türk bayrağını Barselona'da dalgalandırmak istediklerini kaydetti.