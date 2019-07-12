CarrefourSA'dan 26 yıllık deneyimle kurban satışı

- Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte 26 yıldır hijyenik ve modern koşullarda kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi canlı kurban satışı ve kurban kesimi ile vekaleten kurban satış hizmeti sunan CarrefourSA, sipariş almaya başlıyor - Arzu edenler, gelenekse

CarrefourSA'dan 26 yıllık deneyimle kurban satışı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte 26 yıldır hijyenik ve modern koşullarda kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi canlı kurban satışı ve kurban kesimi ile vekaleten kurban satış hizmeti sunan CarrefourSA, hem marketlerinden hem de carrefoursa.com adresinden ve CarrefourSA online market uygulamasından sipariş almaya başlıyor.

CarrefourSA açıklamasına göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, sahip olduğu 26 yıllık tecrübesiyle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem canlı hayvan satışı hem de vekaleten kurbanlık paketleriyle farklı alternatifler sunuyor.

CarrefourSA’da bu yıl da Vekaleten; Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, Karaman Koç Kurban Paketi ve Kıvırcık Koç Kurban Paketi olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.

Vekaleten Kurban paketini bayramın 4. günü teslim almak isteyenlere özel indirim uygulanıyor. Buna göre, en az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, 1395 TL’den satılıyor.

Bu bedel ayda 155 TL’den 9 taksitte ödenebiliyor. Vekaleten Kurban paketlerini Axess Kart ile satın almayı tercih edenlere ayrıca yüzde 10 indirim sağlanıyor. Paket bedeli 1256 TL olurken, aylık 139,56 TL taksitle 9 ayda ödenebiliyor.

- Axess kartı olanlara yüzde 10 indirim

En az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ise 1445 TL’den satışa sunuluyor. Bu bedeli, kredi kartı ile ayda 160,6 TL olmak üzere 9 taksitte ödemek mümkün.

Axess kartı olanlara ise yüzde 10 indirim yapılıyor. Böylece vekaleten büyükbaş hisse kurbanın fiyatı 1301 TL’ye düşüyor. Bu bedel de ayda 144,6 TL’den 9 taksitte ödenebiliyor.

- Vekaleten Karaman ve Kıvırcık Koç paketleri

En az 17 kilogramlık Karaman Koç Kurban Paketi’nin bedeli ise 1345 TL olarak belirlendi. Bu bedel, ayda 149,45 TL olmak üzere 9 taksitte ödenebiliyor. Axess kartı olanlar bu pakete 1211 TL’ye sahip olurken, ayda 134,56 TL’den 9 taksitte ödeyebiliyorlar.

En az 17 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi’nin bedeli 1395 TL. Bu bedel, Bu bedel, ayda 155 TL olmak üzere 9 taksitte ödenebiliyor. Axess kartı olanlar bu pakete 1256 TL’ye sahip olurken, ayda 139,56 TL’den 9 taksitte ödeyebiliyorlar.

CarrefourSA, vekaleten kurbanlığın yanı sıra Adana M1 CarrefourSA Hiper, Mersin Limonluk CarrefourSA Hiper, Bursa Nilüfer Orhaneli CarrefourSA Hiper ile İstanbul’da MaltepePark CarrefourSA Hiper’de büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan satışı ve kesim hizmeti de sunacak.

- Kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi

CarrefourSA’da kurbanlık olarak satışa sunulan kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi olan tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, öncelikle uzman veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kurbanlıklar, uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında sağlıklı ve hijyenik şekilde kesiliyor.

Kurban kolilerinin sevkiyatı soğuk zincir bozulmadan sipariş verilen marketlere teslim ediliyor. CarrefourSA kurban kolileri belirli hipermarket ve süpermarketlerden teslim alınırken küçükbaş için kemikli olarak parçalama işlemi gerçekleşiyor, büyükbaş kurbanlıklarda ise kıyma işlemi ücretsiz olarak sunuluyor.

- Marketten veya internetten sipariş

CarrefourSA müşterileri, marketlerde bulunan Vekaleten Kurbanlık Koli Satış Masalarından kurban siparişi verebiliyor.

Arzu edenler, geleneksel kurban satışı yapan marketlerden kurbanlıklarını "canlı" olarak seçebiliyor. Seçilen kurbanlıklar, kesim zamanına kadar CarrefourSA’nın özel emanet çadırında ücretsiz olarak kalabiliyor.

Daha sonra teslim fişi üzerinde belirtilen tarih ve saate göre markete gelen kurban sahipleri, kesim saatinde vakit kaybetmiyor. Kurban satışları için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak www.carrefoursa.com adresinden ve CarrefourSA online market uygulamasından sipariş veriliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Bodrum, Antalya ve Adana’dan carrefoursa.com üzerinden verilen siparişler adrese teslim ediliyor.

- CarrefourSA’dan kurban bağışı imkanı

CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında Türk Kızılay’ı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ile Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ’ne (BEDD) kurban bağış olanağı sunuyor.

Türk Kızılay’ına kurban bağışı bu yıl ilk kez gerçekleştiriliyor.

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