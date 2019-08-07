MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde geçen yıl alternatif ürün olarak ekimi yapılan lavantanın hasadına başlandı.

Kavak Mahallesin'de Şehbal Kurtal tarafından 10 dönümlük araziye ekilen lavantanın ilk hasadını Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir yaptı.

Cinbir, gazetecilere yaptığı açıklamada, lavantanın bu topraklarda yetiştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, lavanta hasadının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şehbal Kurtar ise Silifke'de lavanta ekiminin alternatif ürün olarak yapıldığını anımsatarak, "Bizim ekimini yaptığımız lavantanın kokusu ve yağı etkili. Daha iyi noktalara geleceğiz. Tarla bize ümit veriyor." dedi.

Daha sonra Cinbir ve ilçe protokolü lavanta bahçelerini gezdi.