ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yerleşkesinin yüzde 20'sinde barındırdığı bahçelerle "yeşil dostu" hastane olarak anılıyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın "en yeşili" unvanına sahip hastanede, yer ve bahçe bakım hizmetleri kapsamında, hasta ve yakınları ile çalışan, engelli ve çocuklara yönelik işlevsel, doğal ve estetik peyzaj çalışmaları sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin işletme müdür yardımcısı İlyas Taş, kurumda, mevsim geçişlerinde gerektiğinde yeniden bitki düzenlemesi yapılarak sürekli yaşayan bir yeşil alan oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplamda 64 bin 972 metrekare olan yeşil alan miktarı hastane sahamızın güney sınırında yer alan 5 bin metrekarelik alandaki ormanlık oluşturma ve ticari alandaki peyzaj çalışmaları tamamlandığında 76 bin 972 metrekareye çıkacak. Böylece hastanenin yüzde 20 olan yeşil alanı, yüzde 23'e çıkacak. Hastanede ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra 4 bloktan oluşan hastane binasının içerisinde hasta ve hasta yakınlarının dinlenebileceği, alışveriş yapabileceği, bitki örtüsü ile rahatlama sağlayabileceği bir ortam mevcut. Doğu-batı-kuzey-güney kısımlarında birbirine bağlanan 4 'Sağlık Caddesi'nin bulunduğu hastanede tüm teraslar da bitki örtüsü ile kaplı. Hastanede, bina içi ferahlığı artırmak amaçlı canlı bitki örtüsüne sahip 23 adet iç bahçe de bulunuyor."