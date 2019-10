Selver nine dokuma tezgahının başında anılarını yaşatıyor Isparta'da 96 yıl önce Yörük çadırında dünyaya gelen Selver Karakale, çocuk yaşlarda öğrendiği kilim dokumacılığını gelecek kuşaklara aktarmak için ilk günkü heyecanla tezgahın başına geçiyor - Her sabah erken saatlerde güne başlayan Selver nine, radyoda