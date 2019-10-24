TÖREN PROGRAMI
28 EKİM 2019 PAZARTESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ
|12.45
|15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Toplanma,
|13.00
|Çelenklerin Sunulması,
|13.05
|Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
|13.10
|Çelenk Sunma Töreninin Sona Ermesi.
|16.00
|Canlı Resim Çalışmaları (Yer: Gökkubbe Fuar Alanı)
|29 EKİM 2019 SALI
|TEBRİKAT TÖRENİ
|10.00-10.15
|Sayın Valimizin Tebrikleri Kabulü (Valilik Makamı)
|TÖREN GEÇİŞİ
|Yer
|Hükümet Caddesi.
|10.00
|Tören Geçişine Katılan Grupların Yerlerini Almaları,
|10.20
|Sayın Valimiz, Sayın Garnizon Komutanı ve Sayın Belediye Başkam’mn Tören Alanına Teşrifleri,
|10.20-10.35
|Sayın Valimiz tarafından, beraberinde Sayın Garnizon Komutanı ve
Sayın Belediye Başkanı olduğu halde törene katılanların ve halkın bayramının
kutlanması,
|10.35
|Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
|10.40
|Sayın Valimizin Konuşmaları,
|10.50
|Şiirlerin Okunması,
|11.00
|Ödül Töreni,
|11.10
|Tören Geçişi.
|11.30
|Canlı Resim Çalışmaları Etkinliğini Ziyaret (Yer: Valilik Binası Arkası)
|19.00
|Resepsiyon
(Yer: İsparta Askeri Gazino (Kışlık))
|20.00
|Fener Alayı
(Belediye Başkanlığı-Mimar Sinan Cad.-Kaymakkapı Meydanı-Valilik Önü)
|21.00
|Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Müzik Dinletisi (Yer: 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı)
DİĞER ETKİNLİKLER:
- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 21 Ekim - 31 Ekim 2019 günleri boyunca Halil Efamit Paşa İl Eialk Kütüphanesinde "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu kitap sergisi düzenlenecektir.
- Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 96. Yıldönümü münasebetiyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce spor müsabakaları düzenlenecektir.