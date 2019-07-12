OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki tarihi kalenin eteklerinde çıkan örtü yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tarihi Toprakkale eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına, Osmaniye ve Toprakkale belediyelerinden itfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri, orman işletme müdürlüklerine bağlı arazöz ve ekipler müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 2 hektarlık örtülük alan zarar gördü.

Yangında, tarihi kalenin zarar görmediği öğrenildi.