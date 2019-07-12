KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeli genç, çocukların parkta buldukları cep telefonunu sahibine teslim etti.

Abdulkadir Elhac Gadban (5), Demokrasi Meydanı'ndaki parkta kardeşleriyle oynadığı sırada bulduğu cep telefonunu, sahibine ulaştırması için yakınlarındaki Suriyeli Abdulkadir Cemal Musa'ya verdi.

Telefonun sahibini çevrede aramasına rağmen bulamayan Musa, burada beklemeye başladı.

Bu sırada çalan telefona cevap veren Musa, telefonun sahibi Şeref Dere ile buluşarak cihazı teslim etti.

Dere, telefonu çocuğunun düşürdüğünü belirterek, Musa ve Gadban'a teşekkür etti.

- İki ay önce bulduğu telefonu da teslim etmiş

Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen bir babanın çocuğu olduğunu ve 4 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını söyledi.

İş bulamadığı için boş gezdiğini ve bu sırada parkta cep telefonu gördüğünü dile getiren Musa, "Telefonu bulunca bir süre bekledim. Çevrede sahibini aradım. Sonra biri aradı ve 'Kimsin' dedi. Sonra çarşıda buluştuk. Telefonu verdim." dedi.

Musa, "2 ay önce yine telefon buldum. Yine sahibine teslim ettim. Çünkü ailemiz bizi böyle büyüttü. Babamız yolda hakkımız olmayan neyi bulsak sahibine teslim etmeyi öğretti. Günahı öğretti. Hakkımız olmayanı almamayı öğretti. Beş parmağın beşi bir değil ama biz iyiliği ve güzelliği artırmalıyız." diye konuştu.

Abdulkadir Elhac Gadban'ın babası Rıdvan Elhac Gadban ise çocuğunun böyle bir davranış göstermesinden onur duyduğunu söyledi.

Gadban, "Biz Türkiye'de misafiriz. Telefon bulmuşlar. Bizim için kıymetsiz bir şey ama kıymetli olan o telefonu sahibine teslim etmeleriydi. Biz, bize kucak açan kardeşlerimize bunu yapamayız. Allah Türkiye'ye güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.



