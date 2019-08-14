MERSİN (AA) - Mersin'de hastalığı nedeniyle hayvan rehabilitasyon merkezine bırakılan köpeği Büyükşehir Belediyesi ekipleri koruma altına aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, boynunda oluşan kitle nedeniyle hastalanan ve sahibi tarafından tedavi ettirilemeyeceği için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakılan 9 yaşındaki Cane Corso cinsi köpeği tedavi altına alındı.

Merkezde "Vefa" adı verilen köpek veteriner hekimler tarafından tedavi edildi.

Aldığı darbe sonrasında boğazının alt kısmında oluşan kitle nedeniyle yemek yiyemeyen ve nefes almakta zorlanan Vefa ameliyat yapıldı. Ameliyatla köpeğin boğazında biriken 1.5 litre kan alındı.

Vefa'nın sağlığına kavuşması için yapılacak ikinci ameliyatta ise boğazında oluşan 20 santimetrelik kitle ve kandan kalan pıhtılar temizlenecek.



