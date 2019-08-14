MERSİN (AA) - Mersin'de "Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz" kapsamında toplanan oyuncuklar, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maddi yetersizlikler nedeniyle oyuncak sahibi olamayan çocukların yüzünü güldürmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz” kampanyası kapsamında tanıtım videosu hazırlandı.

Çocuklara yönelik hazırlanan videoda "Uzun zamandır bir evin köşesinde bekliyorduk. Bizi aldılar, yıkadılar, temizlediler ve şimdi de köydeki çocuklar için yola çıkıyoruz. Siz de oyuncaklarınızı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne getirin, oyuncağı olmayan çocuklar doya doya oynasın." mesajı verildi.

Sosyal medyada ilgi gören videoya kentteki çocuklar ilgi gösterdi. Çocuklar kullanmadıkları oyuncakları belediyedeki kutulara bırakarak kampanyaya katkıda bulundu.

Kampanya oyuncak alma imkanı bulamayan çocukların oyuncağa kavuşmasını sağlarken, çocuklarda paylaşma bilincini ve dayanışmayı da güçlendiriyor.







