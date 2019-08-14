Hasanoba RES'te elektrik üretimi başladı Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Çanakkale'deki Hasanoba Rüzgar Enerji Santralinin (RES) 23,8 megavatlık ilk fazı devreye alındı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Çanakkale'deki Kocalar RES ve Üçpınar RES'