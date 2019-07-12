İSTANBUL (AA)- İzocam, Ar-Ge çalışmaları sayesinde daha yüksek ısı yalıtımı sunan “İzocam Optiflex” ürününü geliştirdi.



İzocam’dan yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen elastomerik kauçuk esaslı kapalı gözenekli boru ve levha şeklindeki İzocam Optiflex, uygulandığı yerde yoğuşma kontrolü ve yüksek ısı yalıtımı amacıyla kullanılacak.



Isı yalıtım ekonomisi açısından bakıldığında İzocam Optiflex ilk yatırımda daha az ödeyerek daha yüksek ısı yalıtımı elde etmeyi sağlıyor ve tesisatta “Optimum Isı Yalıtımı, Optimum Yatırım Fiyatı” dengesini sunuyor.

00C’de 0,034 W/mK ile oldukça iyi bir ısı iletkenlik değerine sahip İzocam Optiflex, - 50’C’den 105’C’ye kadar alanlarda güvenle uygulanabiliyor, güneş kolektörlerinden iklimlendirme tesisatlarına kadar pek çok alanda ısı yalıtımı amacıyla kullanılabiliyor. Ürün, CFC içermiyor ve esnek yapısı ile uygulama kolaylığı sağlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Pazarlama Direktörü Dr. Kemal Gani Bayraktar, CFC içermeyen, yüksek ısı yalıtımı da sağladığı için çevre dostu bir ürün olan İzocam Optiflex’in sürdürülebilir yaşam alanlarını enerji etkin iklimlendirmede, kullanıcıları daha az enerji tüketmeye yönlendirdiğini belirtti.



Bayraktar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından enerji tasarrufu ve enerji tasarrufunu sağlamada yalıtımın büyük önem taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:



“Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sorumlu Üretim ve Tüketim, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı, Sağlıklı Bireyler, iklim Eylemi, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme başlıklarını da kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmek açısından enerjiyi nasıl kullandığınız geleceği belirliyor. Hedeflere erişimde sağlık ve çoklu konfora, verimli enerji tüketimine, çevre koruma ve düşük karbonlu ekonomik kalkınmaya katkıları ile yalıtım da önemli rol oynuyor. Binaların iklim değişikliği ile mücadele ve enerji tüketimlerinin daha fazla sınırlandırılması, AB’nin 2020 hedefleri gibi Türkiye’nin de İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesindeki hedeflerini destekleyecek, yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacaktır.”



Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binaların ve sistemlerin enerji tasarrufu için atılacak en büyük adım olduğunun altını çizen Bayraktar, “Cari açığımızı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, istihdam ve ekonomi sağlamak için binalarda, sanayide ve tesisatlarda yapacağımız enerji tasarrufu ülkemiz için büyük önem taşıyor. Daha çok enerji tasarrufu daha çok kazanç anlamında gelir ve bu çerçeveden bakıldığında İzocam Optiflex, termoekonomik bir üründür. Unutmamamız gerekir ki, yalıtım ısı kazançları ve ısı kayıplarıyla beraber tesisatı da içine alacak şekilde binanın tümünü ilgilendiren sistemler bütünüdür.” değerlendirmesinde bulundu.





