ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, "Bizler kahraman yetiştirdik, onlar ise vatan haini yetiştirmiş, satılmış insanlar yetiştirmiş. Devletlerine değil hainlere hizmet eden evlatlar yetiştirmişler." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit edilen 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın, emekli polis babası Zeki Kılınç ile annesi Meliha Meltem Kılınç, sık sık oğullarının mezarını ziyaret ediyor.

Şehit babası Kılınç, 15 Temmuz'un 3'üncü yılında 251 şehit ailesi olarak yaşanan olayın acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını ama vatan için bir evlat şehit vermenin de gururunu duyduklarını söyledi.

Evlatlarının 15 Temmuz'da canlarını vererek ecdat gibi tekrar bu toprağı vatan yaptıklarını belirten Kılınç, "Kurtuluş Savaşındaki isimsiz kahramanlar bize bu vatan topraklarını bırakırken, 15 Temmuz'da o şehadete önden giden öncüler, evlatlar vatana, ezana, değerlerimize daha sıkı sarılmamız için bize bu vatanı emanet bıraktı." diye konuştu.

"Daha önce 'Ben Muhammet Oğuz Kılınç'ın babasıydım' diyordum ama şimdi beni 80 milyon, bütün Türk dünyası sahipleniyor." diyen Kılınç, evlatlarının 15 Temmuz'da vatan hainleriyle girdiği mücadele sayesinde ezanların okunmaya, bu bayrağın göklerde dalgalanmaya devam ettiğini bildirdi.

Vatan hainlerinin cezalarını çektiğini, şehit aileleri olarak ise onlara karşı dimdik ayakta durduklarını belirten Kılınç, sözlerini şöyle devam etti:

"Sincan duruşmalarını ilk günden beri takip ettik. Orada da gördük ki bir tarafta vatan hainlerinin aileleri varken bir tarafta da onurlu duruşuyla, gururlu insanlarımızı gördük. Evladım silah sesleri arasında 'Baba seni Allah'a emanet ediyorum' demişti. Oğlum dosdoğru bir çocuktu ve şimdi kendi Allah'a emanet. Allah kimseyi evlat acısı göstermesin ama ezan için, vatan için, kutsallar için can veren o evlatlar için biz anne babalar ayakta duruyoruz. Bu ülkenin kahramanları bitmiyor. Bizler kahraman yetiştirdik, onlar ise vatan haini yetiştirmiş, satılmış insanlar yetiştirmiş. Devletlerine değil hainlere hizmet eden evlatlar yetiştirmişler."

- "İki evladım daha şehit olmaya hazır"

Çanakkale'de 250 bin şehit, 15 Temmuz'da 251 şehit sayesinde al bayrağın dalgalanmaya devam ettiğini dile getiren Kılınç, "Bizler vatana evladımızı şehit verdik, eğer ola ki yine 15 Temmuz gibi bir durum olursa iki evladım daha ağabeyleri gibi vatan uğruna şehit olmaya hazır." dedi.

Şehit annesi Meliha Meltem Kılınç ise bütün anne babaların evladının vatana, millete hayırlı olmasını dilediğini, kendisinin ise hayırlı evlat yetiştirerek bu vatana yetiştirmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Kılınç, şöyle devam etti:

"Hain yetiştiren anne ve babalar utanç duyar inşallah. Son 6 ayda oğlumla telefonla her konuştuğumda sürekli helallik istiyordu. 15 Temmuz günü oğlumun yaralı olduğu söylendi ama meğer şehit düşmüş. Evlat acısı dinmiyor, şükür ki böyle güzel bir evladı vatana şehit verdim ve gurur duyuyorum şehit oğlumla. Oğlumu sıklıkla mezarı başında ziyaret ediyorum. İlk zamanlar çocuğumun fotoğrafını bir an olsun elimden bırakmıyordum. Onu her zaman güzel şeylerle hatırlıyorum, artık Türk milleti de onu güzel şeylerle hatırlıyor. Bütün şehitlerimize minnettarız."