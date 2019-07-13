5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi

- Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde dün gerçekleştirilen "Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması"nda 5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 809 paket kaçak sigara, 940 puro/sigarillo ve bin 662 litre sahte alkollü içki ele geçirildi - 3 bi

5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi
13 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde dün gerçekleştirilen "Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması"nda, 5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 809 paket kaçak sigara, 940 puro/sigarillo ve bin 662 litre sahte alkollü içki ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, ülke genelinde dün eş zamanlı olarak "Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" düzenlendi.

İl emniyet müdürlüklerindeki birimlerden bin 155 ekipte görevli 3 bin 502 personelin katıldığı uygulamada, bin 423 iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirildi.

Denetimlerde 126 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken 12 şüpheli gözaltına alındı, aranan 6 kişi yakalandı.

Aramalarda, 5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, bin 662 litre sahte alkollü içki, 264 litre etil alkol, 918 boş şişe, 750 içki şişesi kapağı, 7 şişe içki aroması, 451 sahte bandrol, 347 mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 850 içki etiketi, 12 bin 262 içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 809 paket kaçak sigara ve 940 puro/sigarillo, 124 kilogram nargile tütünü, 95 elektronik sigara, 9 bin 450 sigara sarma kağıdı, 4 bin 161 cinsel içerikli ürün, 7 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 460 mermi ve 3 bin sahte ABD doları ele geçirildi.

5 sahte alkollü içki imalathanesine de baskın düzenleyen ekipler, ayrıca 5 iş yerinin tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığını tespit etti.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
17’nci Eğirdir Triatlonu Başladı…2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi
Isparta 15 temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Anıyor
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira
Isparta'da jandarmadan silah operasyonu
Isparta'nın Kick Boks'taki büyük başarısı 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
Isparta'da kaçak kerevit avına sıkı denetim
Kim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplama
Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 2019
Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!
Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor
​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var
Isparta'da merkezde 6 saat enerji kesintisi
Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta"
Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar...
Isparta işkur'dan önemli duyuru 25 kişi...
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ 3. YILDÖNÜMÜ ANMA ETKİNLİKLERİ
ISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ
Royal Restaurant'tan lahmacun menü kampanyası
Isparta'da kaçak kazı yapan kişilere Jandarmadan suçüstü
Isparta'da 3, 4 ve 6 saat süreyle kesinti olacak
Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!
Isparta'daki kaplumbağaların neden öldüğü tespit edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralıIsparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı07 Temmuz 2019
Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecekYargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek07 Temmuz 2019
Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor10 Temmuz 2019
Kamuya 43 bin kişi alınacakKamuya 43 bin kişi alınacak09 Temmuz 2019
Isparta'da arazi yangınıIsparta'da arazi yangını06 Temmuz 2019
Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta" Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta" 10 Temmuz 2019
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! 07 Temmuz 2019
Isparta işkur'dan önemli duyuru 25 kişi...Isparta işkur'dan önemli duyuru 25 kişi...10 Temmuz 2019
"Isparta lavanta kokuyor""Isparta lavanta kokuyor"07 Temmuz 2019
Çok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konulduÇok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konuldu08 Temmuz 2019
Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiTapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi10 Temmuz 2019
Isparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'deIsparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'de08 Temmuz 2019
ISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ09 Temmuz 2019
Isparta'da yolu daraltan bina yıkıldı!Isparta'da yolu daraltan bina yıkıldı!08 Temmuz 2019
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandıŞehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı10 Temmuz 2019
Isparta'da uyuşturucu operasyonu...Isparta'da uyuşturucu operasyonu...08 Temmuz 2019
24 SAAT AÇIK AVM 32 BY BAKKAL!24 SAAT AÇIK AVM 32 BY BAKKAL!08 Temmuz 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltıIsparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı11 Temmuz 2019
​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var10 Temmuz 2019
Burdurlu askerimiz şehit düştüBurdurlu askerimiz şehit düştü09 Temmuz 2019