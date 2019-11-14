



ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor ülkesi olma yolunda son 17 yılda çok büyük atılımlar ortaya koyan Türkiye'yi spor turizmi noktasında da daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı"nın kapanış törenine katılmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, program öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Antalya'da üç günden beri ülkenin spor turizmi potansiyelini ortaya çıkarmaya, 81 ilin tamamına yönelik "Sporda marka ülke Türkiye" temalı toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kasapoğlu, 6 komisyonda 165 katılımcının yoğun performansla çalıştığını aktardı.

Kasapoğlu, çalıştayın bugün sonuna gelindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede spor ülkesi olma yolunda son 17 yılda çok büyük atılımlar ortaya koyan ülkemizi, inşallah spor turizmi noktasında da daha yukarılara taşımanın gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin dört bir yanı farklı, çok zengin özelliklere sahip. Bir yanda kış sporları noktasında güzel olanaklar varken, diğer tarafta su sporları, başka bir yanda ekstrem sporlar... Hakikaten zengin bir coğrafyaya sahibiz. Çok kaliteli, dört dörtlük tesislerimiz var. Pek çok branşta modern, donanımlı tesisler var.

Ülkemizin uluslararası organizasyonlarla ortaya koyduğu performans, futboldan basketbola, kış sporlarından bölgesel oyunlara kadar hem ev sahipliği, misafirperverlik açısından hem de konaklamadaki hizmet kalitesi, güvenlik açısından 'Rakibimiz yok.' diyebilirim. Tüm bu faktörleri ortaya koyduğumuzda, spor turizmi ve pek çok branşı içinde barındıracak şekilde güçlü bir zenginliğimizin olduğunu görüyoruz. Bu zenginliği ortaya çıkarmak, yeni başarı hikayeleri eklemek, turizm pastasının büyüklüğüne katkıda bulunmak amacıyla Bakanlık olarak tüm paydaşları, akademisyenleri, kamu, özel sektör ilgililerini, spor federasyonlarını, kulüpleri bir araya getirdik."





- "Bu konuda Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz"





Temmuzda 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın yürürlüğe konulduğunu, ilk kez 5 yıllık kalkınma planına spor turizminin girdiğini anımsatan Kasapoğlu, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduklarını ifade etti.

"İş birliği ile bu çıtayı, sporda tabana yayılmış bir spor anlayışı ve spor turizminde marka olma iddiası ve gayretiyle çok daha yukarılara taşıyacağız." diyen Kasapoğlu, çalıştayda ortaya çıkarılan neticelerle duyulan heyecanın bu süreci hızlı ve başarılı şekilde yürüteceklerini müjdelediğini kaydetti.

Kasapoğlu, 81 ilin, tüm bölgelerin başta sporcu potansiyeli olmak üzere her şeyi irdeleyen bir çalışmaları olduğunu anlatarak, "Burada iletişimin sürekliliği söz konusu. Çalışmaların devamlılığı söz konusu. Peyderpey hem yol haritamızı hem önceliklerimizi hem de gelinen aşamaları birlikte konuşacağız. Bu, iş birliği gerektiren bir çalışma. Açıkçası basın camiası olarak da bu konudaki paydaşımızsınız." diye konuştu.

Çalıştaydaki tüm katılımcıların heyecanından ayrı mutluluk duyduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Bu çalışmayı keşke daha önceki süreçlerde başlatabilseydik. Gelinen süreç itibarıyla hem zamanlama açısından hem de bu konudaki arkadaşlarımızın heyecanı açısından bu zamanlamanın da isabetli olduğunu gördük. Pek çok branş için yılın 12 ayında, 365 gününde uygun bir coğrafyamız var. Belli zamana mahsus kılınmış değil, yılın tüm zamanlarına uygun bir şekilde planlanmış bir spor turizmi çalışmamızı inşallah başarıyla tamamlayacağız."