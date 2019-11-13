ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, meydana gelen evden hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Beş evden 2 bilgisayar, 2 laptop, cep telefonu, notebook soğutucu, harici bellek ve powerbank çaldığı öne sürülen C.C, K.O. ve Y.Ç, çalıntı malzemelerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.O, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.