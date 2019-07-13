ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde vatandaşlar ve kent protokolü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için oluşturulan hatıra ormanında fidan dikimi gerçekleştirildi.
Menekşe Mahallesi'nde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı alanının boş kısmına vatandaşlar fidan dikimi gerçekleştirdi.
Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, yaptığı açıklamada, etkinliği 15 Temmuz Şehitlerinin anısına gerçekleştirildiğini söyledi.
Erol, daha sonra fidanların nasıl toprakla buluşturulacağı hakkında bilgi verdi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın da katılımıyla vatandaşlar orman işletme müdürlüğü personeli ile birlikte fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.
Etkinliğe siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Fidan dikiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.