Adana'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi Adana'nın Sarıçam ilçesinde vatandaşlar ve kent protokolü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için oluşturulan hatıra ormanında fidan dikimi gerçekleştirildi.Menekşe Mahallesi'nde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı alanın