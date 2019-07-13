Eğirdir Belediyesi Haber Bülteni
7.EĞİRDİR TRİATLONU BAŞLADI
İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI
2019 Yılı Türkiye Triatlon Federasyonu Programında yer alan 17. Eğirdir Triatlonu 1.gün yapılan yarışmalarla sona erdi.
Türkiye Tiratlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakmlığı ve Eğirdir Belediyesi iş birliği ile bu yıl 17.si düzenlenen Eğirdir Triatlonu ve Aqutalonu 1.gün Müsabakaları tamamlandı dereceye girenler ödüllendirildi.
Eğirdir Limanında sabahın ilk saatlerinde M3 Erkekler Kategorisinin startını Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök verdi. Daha sonra M-M2 Erkekler, Gençler, Paratriatletler startının ardından yarışmalar gün boyu devam etti. Günün sonunda ise dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
17. EĞİRDİR TRİATLONU ve AQUATLONU 1.GÜN SONUÇLARI İSE ŞU ŞEKİLDE;
M-3 ERKEKLER A KATEGORİSİ
1- TAHA EREN COŞGUN - ÇELPA SPOR KULÜBÜ
2- ARDA ARACI - İZMİR MODERN SPOR KULÜBÜ
3- BAHRİ DAĞCI - ANTALYA TRİATLON SPOR KULÜBÜ
M-3 ERKEKLER B KATEGORİSİ
1- TÜRKER KEMAL KIYAK -ÇELPA SPOR KULÜBÜ
2-ANDREY YEROFEYEV - ALANYA BELEDİYESPOR KULÜBÜ
3-EGE KIZILELMA - İZMİR GSİM MODERN SPOR KULÜBÜ
YILDIZ KADINLAR
1- BEYZA AYAŞLIOĞLU - KUŞADASI BELEDİYESPOR
2- ÖZLENEN İPEK GÜNAD - YÜZBİNKOŞ SPOR KULÜBÜ
3- ÇIĞIL UZUN - HİRASPOR KULÜBÜ
M3 KADIN A KATEGORİSİ
1- İLBEN ALMİNA SARIKUŞ -ALANYA BELEDİYESPOR
2- YOSUN TUTUM - GELİBOLUSPOR
3- ELİF VARLI - ANTALYA TRİATLONSPOR KULÜBÜ
M3 KADIN B KATEGORİSİ
1- HAVİN DUMAN - ALANYA BELEDİYESPOR KULÜBÜ
2- PELİN ARIKAN - İZMİR GSİM MODERN SPOR KULÜBÜ
3- ÖZÜMSU AKTAN - GELİBOLUSPOR
YILDIZ ERKEKLER
1- EMİRHAN ÇAKIR - BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
2- MERT ÇOLAK- ALANYA BELEDİYESPOR KULÜBÜ
3- BURAK ÇAĞDAŞ - PAÜM
M-1 ERKEKLER AQUATLON
1- YAĞIZ SARIKAYA - KARESİ GENÇLİKPOSR KULÜBÜ
2- ÖMER ALİ ÜSTÜNKOL - ÇELPA SPOR KULÜBÜ
3- EFE TAVUKÇUOĞLU - YÜZBİNKOŞ SPOR KULÜBÜ
M-2 KIZLAR AQUATLON
1- RÜYA COŞKUN - ÇELPA SPOR KULÜBÜ
2- DEFNE AKAN - ÇELPA SPOR KULÜBÜ
3- BÜŞRA ÇARTAY - FERDİ
M-2 ERKEKLER AQUATLON
1- MEHMET AYDIN - ÇELPA SPOR KULÜBÜ
2- DIKHIA GONCHARO - FERDİ
3- DORUK TOPLAOĞLU - ÇELPA SPOR KULÜBÜ
M-1 KIZLAR AQUATLON
1- ECRİN ADA ONAY - KARESİ GENÇLİKSPOR KULÜBÜ
2- ECRİN ÇINAR - ÇELPA SPOR KULÜBÜ
3- NİSA CEBECİ - ÇELPA SPOR KULÜBÜ
GENÇ A ERKEKLER
1- OKTAY ARIKAN - İZMİR GSİM MODERN SPOR KULÜBÜ
2- ENES KIZILCIK - BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
3- OSMAN NURİ KANIGÜR - ALANYA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ
GENÇ B ERKEKLER
1-KIVANÇ ŞAHİNKAYA - İZMİR GSİM MODERN SPOR KULÜBÜ
2- BARTU ÖREN - ÇELPA SPOR KULÜBÜ
3- YUNUS EREN KIZILCI - BALIKESİR B.BSPOR
GENÇ A KADINLAR
1-ELİF POLAT -GELİBOLU SPOR
2- AİŞENUR ACAR - ORTAKÇI SPOR KULÜBÜ
3- BİRSU ULKAT- ÇELPA SPOR KULÜBÜ
GENÇ B KADINLAR
1-TÜBA NAZİK KESTEL - ÇELPA SPOR KULÜBÜ
2- ELİF SAYIN - İTÜ GVO
3- MELİKE YILMAZ - BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BLD. SP.
PARATRİATLON TR4
1- EREN ŞEFLEK -DORUKSPOR
2- BURAK GÜRSOY - FERDİ
PARATRİATLON TR-5
1- EKREM TAŞKIN - KARESİ SPOR KULÜBÜ
2- NEVZAT ÖZDEMİR - FERDİ
Dereceye giren sporcuların ödüllerini Eğirdir Kaymakamı Abdullah AKDAŞ, Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalıçınkaya, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, 9. Dönem ve ilçemize Traitlonu kazandıran Eğirdir Belediyesi Eski Başkanı Tacettin Gencay, İlçe Mülki ve Daire amirleri ve Federasyon yetkilileri takdim etti. 17. Eğirdir Triatlonu ve Aquatlonu 1. günü toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.