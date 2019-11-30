4. Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci: "4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, 2020 yılının sonunda Bursa'da yapılacak" - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfede

4. Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı yapıldı
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Isparta Düğün Salonları


BİŞKEK - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye ile gözlemci Macaristan, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı'nda, gençliğin durumu ile gelecek yıl Özbekistan'da düzenlenecek Genç Girişimciler Forumu ve Türkiye'de yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları'na hazırlık konuları ele alındı.

Başkent Bişkek'te Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Kırgızistan Gençlik, Beden Eğitimi ve Spor İşleri Devlet Ajansı Başkanı Kanat Amankulov, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı ile diğer yetkililer katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucev, Macaristan'ın Almatı Başkonsolosu Ferenc Blaumann, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve Türk Konseyi Proje Direktörü Ali Çiviler de toplantıda hazır bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferi ertelendiği için Kırgızistan'a gelemediği belirtildi.


- Temurci: "Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali'ne tüm hazırlıklarımızı tamamladık"


Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, toplantıda yaptığı konuşmada, 2-6 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali ile ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' olarak ilan ettiklerini anımsatan Temurci, "Türk Konseyi üye ülkelerden festivalin programına 20 kişilik grupları davet ettik. Gençler, gönüllülük üzerine atölye çalışması yapacak. Devamında pratiği sağlamak için huzurevi, engelliler okulu ve Darülaceze ziyaret edilecek. Böylece hayırseverlik duygusunu gençlerimizin yaşamasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Temurci, gelecek yıl Türk dünyasının gönüllülük grubunun oluşturulması için çalışmalarda bulunacaklarını aktardı.


- 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'da yapılacak


Ahmet AIi Temurci, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılının sonunda Bursa'da yapılacağını ifade ederek, organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirecek olmanın heyecanını şimdiden yaşadıklarını vurguladı.

"Bu süreçte, Türk Konseyi'nin bütün üye ülkelerinin kıymetli katkıları ve Kırgızistan'ın değerli tecrübeleri bize güç ve ilham verecektir." diyen Temurci, "4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, 2020 yılının sonunda Bursa'da yapılacak. Göçebe oyunları, Türk kültürünün ortak mirasının yarınlara aktarılması gereken bir emanetidir. Bu emanete Türk Konseyi çatısı altında sahip çıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Dopingle mücadele alanındaki çalışmalara da değinen Temurci, "Dopinge karşı sıfır tolerans ilkesini destekleyen ve dopingle mücadele alanında önemli yol kateden Türkiye'nin edindiği tecrübeleri, bütün üye ülkelerle paylaşmak üzere sağlanacak iş birliğinden memnuniyet duyacağız." diye konuştu.


- Kazancı: "Dünya Göçebe Oyunları, Türk kültürünü tanıtmak için büyük bir fırsat"


Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk kültürünün tanıtılması için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, oyunların geleneksel sporlar ve yerel kültürlerin buluşması açısından önemli yere sahip olduğunu ve uluslararası kurumların her geçen gün bu konulara ilgisinin arttığını aktardı.

Türkiye'nin 4. Dünya Göçebe Oyunları organizasyonuna büyük önem verdiğini belirten Kazancı, "Türk Konseyi üzerinden sık sık toplantılarımız olacak. İnşallah, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı çok güzel bir şekilde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Gençlik, Beden Eğitimi ve Spor İşleri Devlet Ajansı Başkanı Kanat Amankulov da Türkiye'nin dopingle mücadele alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ve bunun için Türkiye'ye heyet göndereceklerini söyledi.

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