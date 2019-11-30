Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı ANTALYA - Antalya'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte ev ve iş yerinden yapılan hırsızlıklık olaylarına yönelik çalışma yapıldı.Bu kapsamda düzenlenen o