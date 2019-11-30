ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kitap okuma alışkanlığını arttırmak ve farkındalık oluşturmak için toplu taşıma araçlarında okuma etkinliği düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay'ın koordinasyonunda, öğrencilerin de bulunduğu bir grup, şehir içinde toplu taşıma yapan otobüslerde kitap okudu.

Okuma etkinliği, otobüsteki yolcuların dikkatini çekti.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle insanlarda okuma alışkanlığını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kent yaşantısının vazgeçilmezi olan toplu taşıma araçlarının yaşamı kolaylaştırırken farklı seçenekler de sunduğuna dikkati çeken Oktay, "Büyük kentlerde insanın yaklaşık bir saati toplu taşıma araçlarında geçiyor. İnsanlar, bu kadar uzun süreyi farklı işlerle geçirmekte. En çok da cep telefonlarında video izlemekte." diye konuştu.

İnsanların toplu taşıma araçlarında geçirdikleri süreyi kitap okuyarak değerlendirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Oktay, bilgiye ulaşmanın en kolay yolunun okumak olduğunu söyledi.

- "Herkes her yerde okumalı"

Etkinliğe katılan emekli edebiyat öğretmeni Vildan Güzel de okumanın güzel bir uğraş olduğunu söyledi.

"Toplu taşıma araçlarında veya kalabalık yerlerde okumak, okumaya farkındalık yaratmak için çok özel bir çalışmadır. Herkes her yerde okumalı." diyen Güzel, okuyarak öğrenildiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Fatma Nur Sezgen ise özellikle gençlerin kitap okumaya vakit ayırmasının önemli olduğunu, otobüste kitap okuyarak farkındalık yaratmaya çalıştıklarını kaydetti.