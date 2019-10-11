ANTALYA - Antalya'nın kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 4. Kaleiçi Old Town Festivali etkinliklerle devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ülke sunumları gerçekleştirildi. Antik kent sunumlarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Programa festival için Antalya'ya gelen İtalya, Bulgaristan, Kosova, Litvanya, Macaristan, KKTC, Pakistan, Azerbaycan, Avusturya ve Ukrayna temsilcileri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve beraberinde birçok siyasi katıldı.



