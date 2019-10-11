ANKARA - Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express'in 5 Kasım'da Türkiye'ye ulaşması planlanıyor.

AA muhabirinin TCDD'den edindiği bilgiye göre, China Railway Express, Çin'den başlayacak yolculuğunu Hazar geçişli uluslararası ulaştırma güzergahı "Trans-Caspian International Transport Route (TITR)" üzerinden gerçekleştirecek. 5 Kasım'da Türkiye'ye ulaşması beklenen tren, Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek.

Trenin geçişine ilişkin detaylar, Kazakistan Demiryolları AŞ (KTZ) Başkan Yardımcısı Pavel Sokolov başkanlığındaki heyetin, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı'yı ziyaretinde değerlendirildi.

TCDD Genel Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede, iki ülke demir yolu kuruluşları arasında artan yük taşımacılığı ve demir yolları alanında gelişen iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bu kapsamda, Çin üzerinden Türkiye'ye gelerek transit geçecek yükler için atılacak adımlar ve uluslararası konteyner taşımacılığı da masaya yatırıldı.

China Railway Express'e karşılama töreni

Toplantıda, China Railway Express için karşılama töreni yapılması da kararlaştırıldı. 5 Kasım'da gerçekleştirilmesi öngörülen tören için planlama yapılacak.

Görüşmede, Kazakistan ile Türkiye arasındaki demir yolu taşımacılık hacminin geliştirilmesi ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu hattı üzerinden yapılan taşımacılığın canlandırılması için de mutabakata varıldı.