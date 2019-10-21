Sabancı Holding Çimento Grubu iş ortakları, "Cement Day"de buluştu

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: - "Çimento üretiminin yüzde 18'inde Sabancı markası var ve ihracat lideri konumundayız. Artık dünya markalarıyla rekabet ederek 65'ten fazla ülkeye kendi markamızla satış yapıyoruz" - "İspanya Bunol f

Sabancı Holding Çimento Grubu iş ortakları, "Cement Day"de buluştu
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Sabancı Holding Çimento Grubu, Akçansa ve Çimsa ile temsil ettikleri çimento sektöründeki vizyon ve misyonunu iş ortaklarıyla paylaşmak için bu yıl ilk kez "Cement Day" adlı bir toplantı düzenledi.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka ve 400 iş ortağının katılımıyla gerçekleşti.

Sabancı Center'da gerçekleştirilen "Cement Day"de alanında uzman konuşmacılar da iş ortakları ile bir araya getirildi.


- "Yıllık 1 milyar TL'nin üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, bugün Türkiye'de en fazla çimento üretim tesisine Sabancı Holding Çimento Grubu'nun sahip olduğunu belirterek, "Sabancı Topluluğu olarak 50 yıldır çimento işindeyiz. Çimento üretiminin yüzde 18’inde Sabancı markası var ve ihracat lideri konumundayız. Artık dünya markalarıyla rekabet ederek 65’ten fazla ülkeye kendi markamızla satış yapıyoruz. Yıllık 1 milyar TL'nin üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. İspanya Bunol fabrikası satın almasıyla da beyaz çimentoda bir Türk markası olarak dünya lideri konumuna gelmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Çimento sektöründe büyümeye devam edeceğiz"


Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper de dünyanın hızlı bir dönüşümden geçtiğini, tarihte ilk kez dünya nüfusunun yüzde 50'sinin artık kentlerde yaşadığını, bu rakamın 2020'ye kadar yaklaşık yüzde 56'lara ulaşacağını ve Türkiye'de kentsel dönüşüm ile birlikte büyük altyapı ve yeniden inşa projelerinin çimento sektörünün gelişmesinde önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Sabancı Holding Çimento Grubu olarak Ar-Ge ve inovasyon yatırımları, ürünleri ve hizmetleri ile rekabette her zaman öncü olduklarını ve geçen yıl 3 yeni yatırım devreye aldıklarını bildiren Alper, şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ülkemizin değerli projelerinin harcında da yine biz varız. Çanakkale'de inşa ettiğimiz güzel sanatlar lisemizi birbirinden yetenekli gençlerimize armağan ettik. Fabrikalarımızın bulunduğu illerde, sosyal yatırımlarımız da hep devam etti. Fabrikalarımızla ve öğütme tesislerimizle yaklaşık 20 ilde istihdam olanağı yarattık. Bulunduğumuz her iş kolunda olduğu gibi, çimentoda da her zaman yeninin peşinden koşuyoruz. İş ortaklarımızın desteği ve gücüyle çimento sektöründe büyümeye, Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka ise "Sabancı Holding olarak çimento sektöründe 50 yılı geride bırakıyoruz. Akçansa ve Çimsa'nın sektördeki öncülüğü topluluğumuz için önemli bir güç. Bu gücü ortaya çıkaran uzman çalışan kadrolarımızın yanı sıra inovasyon ve Ar-Ge ile sektöre yön veriyor, liderlik ediyoruz. Ama bizim tüm sektörden çok önemli bir farkımız var. Arkamızda Sabancı Topluluğu’nun vizyon ve strateji gücü bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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