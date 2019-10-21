"Elbirliği Sistemi ile araç alımları yüzde 4,81 artış gösterdi"

İSTANBUL - Emin Grup, eylülde Elbirliği Sistemi ile araç alımlarının geçen ay ağustosa göre yüzde 4,81 arttığını duyurdu.

Emin Grup'tan yapılan açıklamada, ekonominin iki önemli ayağından biri olan otomotiv sektörünün, satışlarda yaşanan durağanlığı Elbirliği Sistemi'yle kırdığı ve eylül ayında yapılan teslimat rakamlarının bir önceki aya göre yüzde 4,81 arttığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, faizsiz Elbirliği Sistemi'nin otomotiv sektörüne bir yol açtığını ve sektörün büyümesine büyük katkı sunduğunu aktararak, konut sektöründe de başarıyla uygulanan Elbirliği Sistemi'nin otomotivde 1991 yılından bu yana yılda ortalama 12 bin, bugüne kadar ise toplam 29 yıllık sürede 92 binin üzerinde kişiyi araç sahibi yaptığını bildirdi.

Üstün, uygun ödeme koşulları sunan Elbirliği Sistemi'nin araç almak isteyenleri, istedikleri yerden ve faiz ödemeden, küçük birikimlere göre belirlenmiş taksitlerle araç sahibi yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Araç sahibi olmak isteyenlere faizsiz ödeme kolaylıkları sunan Elbirliği Sistemi, otomotiv sektörünün ihtiyacı olan hareketliliği sağlayabilecek ve satışları artırabilecek güçlü bir sistem. Bugün Eminotomotiv bünyesinde müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak ayda ortalama binin üzerinde kişiyi araç sahibi yapıyoruz. Otomotiv sektörüne de aylık yaklaşık 80 ila 100 milyon TL arasında bir katkı sağlıyoruz. Sistemin, Türkiye genelinde daha etkin sağlanmasıyla ekonomiye sağlanan katkıyı daha fazla artırmak ve daha çok kişiyi araç sahibi yapmak mümkün olabilir."