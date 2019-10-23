"SEN'DE BİR HAREKET YAP RENGİ MAVİ OLSUN"

PROJESİ İLE EĞİRDİR GÖLÜ KIYILARI ÇÖP'TEN TEMİZLENİYOR

Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Lisesi ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve daha sonra 81 ile yayılan "Mavi Hareket" Kıyı Temizliği hareketi, Belediyemizin de destekleri ile Eğirdir İlçemizde de yapıldı.Mavi Hareket olarak bilinen hareket sayesinde 81 ilimizin kıyılarının temizlenmesi ve e-Twining projesi kapsamında tanıtılması hedeflenen proje sayesinde illerimizdeki ve ilçelerimizdeki kıyıların çöplerden temizlenmesi amaçlanıyor.Bu Kapsamda ilçemizde yapılan etkinliğe çok sayıda öğrenci katılarak, " Sende Bir Hareket Yap, Rengi Mavi Olsun" sloganı ile ilçe merkezinden başlayarak Eğirdir sınırları içerisinde bulunan kıyılarda çöpleri topladı.Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Metin yaptığı açıklamada " Eğirdir Belediyemiz tarafından Zabıta Müdürlüğü olarak okullarımıza destek vermek amacıyla başlatılan temizlik ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyoruz. Bu Kapsamda bugün burada Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Lisesi ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve daha sonra 81 ile yayılan "Mavi Hareket" Kıyı Temizliği projesine destek veriyoruz. Bu projelerimizin yanı sıra Sıfır Atık projesi ve ve kıyılarımızın da temizlenmesi hususunda ilçe halkımıza da bilgilendirme çalışmaları yaparak, Temiz bir Eğirdir oluşturma hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.