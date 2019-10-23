"Sende Bir Hareket Yap Rengi Mavi Olsun" sloganı ile başlatılan Kıyı Temizleme projesi için ilçemize gelen Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri Eğirdir Belediye Başkan Vekilimiz Hediye Özkan Zengin'i makamında ziyaret ederek,Eğirdir Belediyesi olarak projeye verdiğimiz desteklerden dolayı teşekkür ederek, kıyılarımıza çöp atılmaması için halkı bilgilendirme konusunda yardımcı olmalarını isteyerek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.Ziyarette konuşan Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Selcan Sarıkaya "E-twinning projesi olan Mavi hareket kapsamında Eğirdir Belediyesinin de katkılarıyla otogar kiyi şeridi ve Ada bölgesini kıyılarını temizledik. Dileğimiz öğrencilerimizi ,onları yetiştiren ailelerinin cevre konusunda daha bilinçli olması ve farkındalık yaratmaktır. Keşke atılmasa da birileri toplamak zorunda kalmasa. Katkılarından dolayı Eğirdir belediyesine de sonsuz teşekkür ederiz"dedi.Belediye Başkan Vekilimiz Hediye Özkan Zengin ise konuşmasında " Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün şehir dışında olmasından dolayı sizleri ben karşıladım. Sizlere çok selamları var ve başarılar diliyor. Çalışmalarınızdan ve hassasiyetinizden dolayı bizde Eğirdir Belediyesi olarak sizlere teşekkür eder, başarılar dileriz" dedi.