Aziz Türk Milleti’nin kendisini esarete mahkum etmek isteyen işgal güçlerine karşı tek vücut olduğu bağımsızlık mücadelesinin 30 Ağustos 1922’de şanlı ve şeref dolu bir zaferle nihayete erdiği, bu kutlu zaferin 96. yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz.Bu büyük zafer Aziz Türk Milleti’nin tüm dünyaya bağımsızlık ruhunu, hürriyet sevdasını ilanıdır.Tarihimizin her döneminde en zor şartlar altında destanlar yazabilmiş olan Milletimiz bugün de çeşitli mihrakların ve terör örgütlerinin hedefindedir. Bugün de her zaman olduğu gibi esarete, yıldırmaya ve bütün müdahalelere tek yürek olarak birlik ve dayanışma içinde karşı koyma azmine sahiptir.Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet; hayatta olan gazilerimiz ve şehit ailelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.Bu duygu ve düşüncelerle başta Burdurlu hemşehrilerim olmak üzere bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.