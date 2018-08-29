Burdur Belediyesinin bu hafta sonunda gerçekleştireceği 1. Yağlı Güreşleri için iki başpehlivanla kollar bağlandı; tanıtım toplantısı yapıldı.Toplantıya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, başpehlivanlardan İsmail Koç (Burdur Belediyesi Başpehlivanı) ve Savaş Yıldırım, koordinatör Erhan Üstündağ katıldı. 14 Kategoride düzenlenecek olan yağlı güreşlere 600 dolayında güreşçinin katılması bekleniyor.Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, düzenlediği tanıtım toplantısında 1 Eylül Cumartesi günü Serenler Otel altındaki alandaki yağlı güreşlerin genel özelliklerinden bahsederek, “Su jeti yarışması, basketbol turnuvasıyla başlattığımız ulusal yarışmalara yağlı pehlivan güreşleriyle devam ediyoruz. Geleneksel hale getireceğimiz bu güreşlerimize Burdur halkının sahip çıkacağına inanıyorum” deyip, herkesi güreş müsabakalarına davet etti. Ercengiz, 700 yıldır devam eden ata sporu yağlı güreşlerin yörük kültüründe yaşatılmaya devam ettiğini, bu kültürü yaşatma isteğinin de kendilerine böyle bir güreş müsabakaları düzenleme çalışmasına yönelttiğini belirtti. Ercengiz, Kırkpınar, Elmalı, Antalya, Isparta ve Altınyayla’daki güreşlerde güreş tutan pehlivanların Batı Akdeniz Bölgesinden çıkmasının gurur kaynağı olduğunu vurguladı.