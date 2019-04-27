​Şehit Nihat Akcalı son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş, Nihat Akcalı'nın cenazesi Burdur'da defnedildi. Türk bayrağına sarılı tabuta konulan Akcalı'nın cenazesi, Kayaaltı köyündeki baba ocağına götürülerek hel

​Şehit Nihat Akcalı son yolculuğuna uğurlandı
BURDUR
G.Tarihi: 27.04.2019 15:12
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Ankara'da icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş, Nihat Akcalı'nın cenazesi Burdur'da defnedildi. Türk bayrağına sarılı tabuta konulan Akcalı'nın cenazesi, Kayaaltı köyündeki baba ocağına götürülerek helallik alındı.

Şehit Nihat Akcalı son yolculuğuna uğurlandı
- Ankara'da icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş, Nihat Akcalı'nın cenazesi memleketi Burdur'da toprağa verildi

Ankara'da icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş, Nihat Akcalı'nın cenazesi Burdur'da defnedildi. 
Topçu Uzman Çavuş, Nihat Akcalı'nın naaşı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törenin ardından Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.
Şehidin cenazesi, kara yoluyla Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Türk bayrağına sarılı tabuta konulan Akcalı'nın cenazesi, Kayaaltı köyündeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. 
Cenaze namazı için şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Kayaaltı Köyü İlkokulu bahçesine getirildi. Şehidin eşi Fadime (28), annesi Rabiye (55), babası Hasan Hüseyin (58) ve kardeşleri burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Akcalı, şehidin fotoğrafını öptü.
Cenaze, öğle namazına müteakip burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, vatandaşlar ve askeri yetkililer katıldı.  
Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı (31), Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki tatbikat sırasında dün, zırhlı aracın hareket etmesi sonucu tekerleğinin altında kalmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

























BURDUR (AA) - 
 
 
Yazdır
ısparta pizza sipariş
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
​Isparta'da tarihi eser operasyonu
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi
Türkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldı
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Isparta'da kaçak avcılara para cezası uygulandı
Isparta'da ​“Otizm Farkındalık Ormanı”na 500 Fidan Dikildi
ISUBÜ Orman Oyunları Olimpiyatı Tamamlandı
​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 2019
Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
Isparta “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor
ISPARTALI OKÇULARIMIZDAN TARİHİ BAŞARI
Şarkikaraağaç'a Güneş Enerji Santrali (GES)
ISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAK
Isparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı
SAV Belediye Başkanı İpekçi ilk nikahını kıydı
Vali Seymenoğlu Minik Kayakçılara Verdiği Sözü Tuttu
Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu
Isparta'ya bilek güreşinde yeni Türkiye dereceleri geldi
3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e
Türkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da Yapılacak
Hedefimiz vatandaş odaklı hizmet
Karaciğer ve pankreas kanserlerinin tedavisinde yeni dönem
Karayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
​Türkmen Milli Şairi Mahdum Ouli Fragi SDÜ'de anıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Karayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıKarayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı24 Nisan 2019
ISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAKISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAK25 Nisan 2019
​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 2019​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 201926 Nisan 2019
Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldüBurdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü23 Nisan 2019
"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı22 Nisan 2019
3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e24 Nisan 2019
Türkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da YapılacakTürkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da Yapılacak24 Nisan 2019
Türkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlikTürkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlik23 Nisan 2019
Isparta'da kazanan takım BAL’a devam edecekIsparta'da kazanan takım BAL’a devam edecek22 Nisan 2019
Bu fuar herkese kazandıracakBu fuar herkese kazandıracak23 Nisan 2019
​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı25 Nisan 2019
​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU22 Nisan 2019
Isparta'nın trafik sorunu için ilk adımIsparta'nın trafik sorunu için ilk adım23 Nisan 2019
Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 2019Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 201923 Nisan 2019
Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde BulunduVali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu24 Nisan 2019
Isparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımıIsparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı25 Nisan 2019
Isparta'da hastanedeki çocuklara 23 Nisan SürpriziIsparta'da hastanedeki çocuklara 23 Nisan Sürprizi22 Nisan 2019
81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"23 Nisan 2019
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonuIsparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu26 Nisan 2019
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi26 Nisan 2019