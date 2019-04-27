Burdur'da düzenlenen Honamlı Teke, Oğlak, Koç Güzellik Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yakup Yıldız, yarışmanın çobanın bayramı olduğunu belirterek "Bu bayramda en çok istediğimiz ise devletten hayvan başına 100 liralık destek" dedi.GL Platform tarafından düzenlenen Burdur Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda üstün genetik özelliklere sahip "Honamlı Teke, Oğlak, Koç Güzellik Yarışması" güzeller geçidine döndü. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya 47 yetiştirici katıldı. Özenle süslenen hayvanların podyumda manken gibi yürüyüşleri renkli görüntülere sahne oldu. Güzeller arasından seçim yapmakta zorlanan jüri, yarışmada hayvanların vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu kriterlerine göre değerlendirme yaptı.Teke, oğlak ve koç olmak üzere üç kategorideki yarışmada güzeller içinden ilk üçe girenler zorlu bir karar verme süreci sonrasında açıklandı. Değerlendirme sonucunda Honamlı Tekesi Kategorisi'nde Engin Aksoy'a ait 'Yiğit' isimli teke birinci oldu. Aksoy tekesine gözü gibi baktığını söyledi. Merinos Koç Yarışması'nda ise yetiştirici Halil Ekici'nin 'Sultan' isimli koçu rakiplerini geride bırakarak gönüllerin de sultanı oldu. Oğlak kategorisinde de Hayrettin Akhan'ın 'Yanaldo' isimli oğlağı şampiyon oldu. Minik Yanaldo birinciliğini sahibinin kucağında fotoğraf çektirerek kutladı.Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yıldız, "Burada amacımız yetiştirdiğimiz güzel hayvanları gözler önüne serip, bugünü 'çoban bayramı' ilan etmek" dedi. Yıldız, üreticiler olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bazı istekleri olduğunu da belirterek, "Bu isteklerden biri hayvan başına 100 liralık desteğin hemen yayınlanması, diğeri de bu sene verilen küpe bedelleri desteğinin her yıla yayılması. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yazları hayvanlar zaten meraya çıkıyor, bize para senenin ilk ayları lazım" dedi. GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ise "Biz bu fuarı tüm çiftçilerimiz için yaptık, bu kalabalık onların da burda olmaktan mutlu olduğunu gösteriyor. İnşallah fuarımızın 20'ncisini de hepbirlikte düzenlemek nasip olur" diye konuştu. Yarışma sonucunda üçüncülere 4 çuval, ikincilere 6 çuval, birincilere ise 8 çuval yem hediye edildi.