Burdur'da düzenlenen "Ben Bilirim Kadın Çiftçi Yarışması"nda çiftçi kadınlar tarım ve hayvancılık bilgilerini yarıştırdı.GL Platform tarafından düzenlenen Burdur Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu kez farklı bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Yarışmada kadın çiftiler bilgilerini gösterdi. Burdur Tarım Orman İl Müdürlüğü'nca düzenlenen yarışmaya Burdur'un her ilçesinden bir yarışmacı seçilerek, toplamda 11 kadın yarışmacı katıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada, çiftçiler birbirinden zorlu 10 soruya doğru cevap verebilmek için ter döktü.İlk etapta 7 yarışmacı 80 puan aldı. Bu beraberlikle yarışma uzadı ve yarışmacılara beş ek soru daha soruldu. İkinci etabın sonunda birinci Yeşilova'dan Elvan Bozova oldu. Daha sonra altın sorularla beraberlik bozulmayınca, ikinci ve üçüncüyü çekiliş belirledi. Yarışmanın ikincisi Karamanlı'dan Neslihan Bayır, üçüncüsü ise Çeltikçi'den Nurcan Özdemir oldu. Yarışmaya başlarken iddialı olduğunu söyleyen Elvan Bozova "Birinci olarak iddiamı kanıtlamış oldum. Yıllardır hayvancılık yapıyorum, işimi seviyorum. İnsan yaptığı işi sevince, o işte en iyisi olmak istiyor. Çiftçiliğinin her alanında kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum, başarıya ulaşmamı da bu çabam sağladı" dedi.Yarışmanın sonunda Burdur'da pepino yetiştirme girişiminde bulunan çiftçi Hasan Ünlü'ye Burdur Tarım Orman İl Müdürü Oktay Darcan tarafından sertifika verildi. Darcan "Çiftçimiz Burdur'da yapılmaz denileni yapmış, yetişmez denileni yetiştirmiş. Başarısız olmaktan korkmayın. Deneyin. Tüm çiftçilerimizi böyle önder çiftçiliğe davet ediyorum" dedi. GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ise "Kadın bir işletmeci olarak, kadın çiftçilerimizi böyle başarılı görmek beni gururlandırdı. Biz sizler için burdayız. Elimizden geldiği kadar yanınızdayız. Başta kadın çiftçilerimizin olmak üzere tüm çiftçilerin destekçisiyiz" diye konuştu.Yarışma sonunda katılan tüm yarışmacılara yem hediye edildi. Ayrıca birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye ise bin lira para ödülü verildi.