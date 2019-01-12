ISPARTA BALIKÇI

O illerimize piyango vurdu! Burdur'da da üretilecek

O illerimize piyango vurdu! Burdur'da da üretilecek
BURDUR
G.Tarihi: 12.01.2019 11:54
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
O illerimize piyango vurdu! Tam 4 milyar dolar...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapılacak çalışmalarla kenevir üretiminin artırılacağına ilişkin açıklamaları, başta Rize'nin Kendirli köyü olmak üzere üretim izni bulunan illerdeki çiftçileri heyecanlandırdı.

Türkiye'de üretimi 1933 yılında mevzuata bağlanan kenevir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 29 Eylül 2016'da yayınladığı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile izne tabi kültür bitkisi statüsüne alındı. Yönetmelikle 18 olan il sayısı 19'a çıkarıldı. Şanlıurfa ili çıkarılıp Bartın ve Karabük illeri eklenerek Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde bakanlığın izniyle kenevir üretilmesi kararlaştırıldı. Üretim yapılacak illerdeki çiftçiler üretim yapılabilecek olmasını ve Türkiye ekonomisine katkısından dolayı haberi sevinçle karşıladılar.

4 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Nüfus artışına ve birçok ülkede kullanımının serbest bırakılmasına paralel olarak kenevir pazarı hızlı bir büyüme trendi izliyor. Kenevir bitkisinden lif ile kağıt ve yakacak hammaddesi üretilirken, tohumu ise ilaç, yağ ve kuş yemi olarak kullanılıyor. Grand View Research raporuna göre, 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar dolar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor.

O illerimize piyango vurdu! Burdur'da da Ã¼retilecek
burdur haberleriburdur kenevirANTALYA KENEVİRKENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA BALIK SİPARİŞİ VE SATIŞI BU ADRESTE
O illerimize piyango vurdu! Burdur'da da üretilecek
ISPARTA'DA MUHTARLARA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ANLATILDI
Isparta'da bedelli jandarma erleri yemin etti
BJK Başkanı Fikret Orman Isparta'da Radyo Programında konuştu
Davraz kayak merkezinde ziyaretçi trafiği arttı 2019
Dikkat 2. El otomobil alacaklar sil baştan değişiyor
Isparta'da bu mahallelerde elektrik kesintisi olacak 2019
ISPARTALI ŞEHİDİMİZİN İSMİ YAŞATILACAK!
Isparta’da planlı elektrik kesintisi 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Gazeteciler Günü Mesajı
YUSUF ZİYA GÜNAYDIN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI 2019
Isparta'da Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım İlanı
Isparta Müftülüğü Bekçi, Aşçı, Hizmetli Münhal Kadro İlanı
Isparta Valisi Seymenoğlu Sütçüler ilçesinde...
Isparta'da 2.6 Büyüklüğünde Deprem!
Isparta Yalvaç son dakika haber!
ISPARTA'DA DONDURUCU SOĞUK ALARMI
Isparta'da bulunan üniversite öğrencilerine önemli duyuru
ISPARTA İL GENELİNDE KAR TATİLİ BAŞLADI
Isparta'da Bakanlık ile YÖS İşbirliği Protokolü
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya o Hastalığa dikkat çekti
Isparta'da Jandarma'dan Kurtarma Operasyonları
Önder AVM Şubelerinde yeni indirim kampanyası başladı
Bakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL kar ediyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİEn soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Müftülüğü Bekçi, Aşçı, Hizmetli Münhal Kadro İlanıIsparta Müftülüğü Bekçi, Aşçı, Hizmetli Münhal Kadro İlanı09 Ocak 2019
ISPARTALI ŞEHİDİMİZİN İSMİ YAŞATILACAK!ISPARTALI ŞEHİDİMİZİN İSMİ YAŞATILACAK!10 Ocak 2019
Önder AVM Şubelerinde yeni indirim kampanyası başladıÖnder AVM Şubelerinde yeni indirim kampanyası başladı07 Ocak 2019
Isparta'da 2.6 Büyüklüğünde Deprem!Isparta'da 2.6 Büyüklüğünde Deprem!09 Ocak 2019
ISPARTA'DA BAZI İLÇE VE KÖYLERDE KAR TATİLİ İLAN EDİLDİISPARTA'DA BAZI İLÇE VE KÖYLERDE KAR TATİLİ İLAN EDİLDİ08 Ocak 2019
Bakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL kar ediyorBakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL kar ediyor08 Ocak 2019
ISPARTA KARDAN GELİNLİK GİYDİ FOTO GALERİISPARTA KARDAN GELİNLİK GİYDİ FOTO GALERİ06 Ocak 2019
ISPARTA İL GENELİNDE KAR TATİLİ BAŞLADIISPARTA İL GENELİNDE KAR TATİLİ BAŞLADI08 Ocak 2019
Isparta'da bulunan üniversite öğrencilerine önemli duyuruIsparta'da bulunan üniversite öğrencilerine önemli duyuru08 Ocak 2019
Dikkat 2. El otomobil alacaklar sil baştan değişiyorDikkat 2. El otomobil alacaklar sil baştan değişiyor10 Ocak 2019
ISPARTA'DA DONDURUCU SOĞUK ALARMIISPARTA'DA DONDURUCU SOĞUK ALARMI09 Ocak 2019
Isparta'da Muhtarlık bölgesi seçmen listeleri askıda!Isparta'da Muhtarlık bölgesi seçmen listeleri askıda!07 Ocak 2019
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya o Hastalığa dikkat çektiIsparta il Sağlık Müdürü Karakaya o Hastalığa dikkat çekti08 Ocak 2019
Isparta'da binlerce kişi Sarıkamış Şehitlerimiz için yürüdüIsparta'da binlerce kişi Sarıkamış Şehitlerimiz için yürüdü06 Ocak 2019
Isparta'da Karla Mücadele Eylem Planı Devreye GirdiIsparta'da Karla Mücadele Eylem Planı Devreye Girdi06 Ocak 2019
Isparta'da Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım İlanıIsparta'da Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım İlanı09 Ocak 2019
Isparta’da bu köyde 3 saat planlı elektrik kesintisiIsparta’da bu köyde 3 saat planlı elektrik kesintisi07 Ocak 2019
Uluborlu'dan Kartpostallık Kar ManzaralarıUluborlu'dan Kartpostallık Kar Manzaraları07 Ocak 2019
Isparta'da bu mahallelerde elektrik kesintisi olacak 2019Isparta'da bu mahallelerde elektrik kesintisi olacak 201910 Ocak 2019
O illerimize piyango vurdu! Burdur'da da üretilecekO illerimize piyango vurdu! Burdur'da da üretilecek12 Ocak 2019