Burdur'da ve İlçelerde Kar Tatili

Olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle Burdur Merkez ve köyleri ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova İlçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarımızda 08 Ocak 2019 Salı günü (bugün) eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.



Olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle Burdur Merkez ve köyleri ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova İlçelerinde ilk ve orta dereceli okullarımızda (ilkokul, ortaokul, lise) 08 Ocak 2019 Salı günü (bugün) eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.



Ayrıca Burdur Merkez ve Köyleri ile, Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova İlçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de bir gün idari izinli sayılacak.