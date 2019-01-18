Isparta Yazar Kasa Servisi

Burdur Ana Arı Üretiminde Marka Şehir Oldu

Burdur Ana Arı Üretiminde Marka Şehir Oldu
BURDUR
G.Tarihi: 18.01.2019 12:43
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
Burdur Ana Arı Üretiminde Marka Oldu
Burdur’da kendi girişimleriyle sertifikalı damızlık ana arı (kraliçe) üretimi yapan Mustafa Şimşek 81 İle kargo ile gönderdiklerini söyledi.

Burdur’da kendi girişimleriyle sertifikalı damızlık ana arı (kraliçe) üretimi yapan Mustafa Şimşek 81 İle kargo ile gönderdiklerini söyledi. Ana Arıları Burdur’da laboratuvar ortamında Saf Damızlıklardan Üretilen kaliteli ana arılar olduğunu bildiren Arı Dostları Üretim Merkezi Yetkilisi Mustafa Şimşek “Türkiye’de bal üretimi yapan binlerce üretici daha verimli üretim yapa bilmek için kaliteli ana arı alıp yeni kovanlar oluşturuyor. Ana arılarımız Garantilidir” dedi. Sertifikalı üretiminin öneminden bahseden Mustafa Şimşek, “Neden Sertifikalı Ana Arı? Ana arı, bir kovanın yönetimi ve neslin devamı açısından kovanın en önemli ve temel unsurudur. Erkek arı haricindeki tüm arılar dişi olduğundan ana arısını yitiren bir kovandaki sıradan bir işçi arı, arı sütüyle beslenip yumurtlaya bilme özelliği kazana bilmekte ve bu sayede ancak 12 günde dölsüz bir ana elde edilmektedir. Bu ananın çiftleşmesi için gereken zaman ve öncesinde yavru üretiminin olmadığı da göz önüne alındığında ana arı temini, arıcının olmazsa olmazlarındandır” şeklinde konuştu. Kovanda yapılan oğul ve bal üretiminde ana arının çok önemli olduğunu ve özel ana arı üretimiyle verimin katlandığını vurgulayan Şimşek, “Günümüzde arıcımız, kendi kovanından elde ettiği ana arı memelerini başka kutu veya kovanlarda yetiştirerek oğul almakta ve olası ana kayıplarında kendi ana arısını teminini yapmayı uygulamayı denemektedir. Müspet sonuç alınsa dahi oluşan bu ana arının bir işçi yumurtasından oluştuğu göz ardı edilerek verimsiz ve yavru verimi düşük, bal getirisi az ve kısa ömürlü kolonilerle karşı karşıya kalınmaktadır” şeklinde konuştu. Arı dostları sitesi kurduklarını ve arıcılara teknik destek ve bilgi sağladıklarını aktaran Şimşek, “Arı dostları sitesi olarak biz arıcılarımızın halinden en iyi anlayan kuruluşuz. Ana arı üretimi ve temininde kolaylık, ücretsiz teknik destek ve danışmanlık, uygun fiyatlarımız ve 20 yıla yaklaşan tecrübemizle, üreticilerimizden gelen olumlu tepkiler sayesinde her geçen gün kalite ve öz verimiz arttırmaktayız. Tarım Bakanlığının KOD NO:33 00 023 üretim sertifika izni ile üretim yapıyoruz” dedi.
 
50261760-2184405515133851-3484834544400465920-n-f136cc6bb37eb06d0b18whatsapp-Image-2019-01-16-at-174412-450x600-3e73a2fe630830a6c82150012372-394964447937719-517212202441113600-n-8475864ce72b8273376c  50041742-808597119532864-6102576785864523776-n-1de1a0e8dad6f104880b  50112114-335436007307497-3779603501454196736-n-1de1a0e8dad6f104880b  50250768-802964090056913-1139398589621993472-n-1de1a0e8dad6f104880b  50261760-2184405515133851-3484834544400465920-n-f136cc6bb37eb06d0b18


ÖZEL HABER
KADİR ÇELİK
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA ŞEHİDİMİZİN ADI OKULDA YAŞATILACAK
VALİ SEYMENOĞLU YARIYIL TATİLİNE GİREN ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
ISPARTA'DA TOPLANMA BÖLGELERİ, YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI, MİTİNG VE DAĞILMA ALANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI
Isparta'da yasadışı kenevir üretimine karşı yöntem geliştirildi
Isparta Merkez planlı elektrik kesintileri 2019
ULUBORLU'YA ÖZEL KURUMSAL POSTA PULU
Sosyal Medya Davraz Kayak Merkezi İle Sallandı
TÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru
Borcu olanlar dikkat! O tarihe kadar ödeyene faiz yok
Haydi “Türkçesi Varken” Türkçemizi kullanmaya…
VALİ SEYMENOĞLU SAV KASABASI’NDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
ISPARTA BADMİNTON TAKIMI ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Yok böyle zam! Fiyatı 14 liraya çıktı
Isparta'da bulunan STK'lar için Valilikten duyuru
ISPARTA İŞ KULÜBÜ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARINA EĞİTİM VERDİ
Isparta'da İşkur'dan çok önemli kurs verilecek kaçırmayın!
2019 yılında hangi kadrolara kaç memur alınacak?
Isparta'da GETAT Polikliniği Hizmete Girdi
Davraz Kayak Merkezi'ne Gidecek vatandaşlarımıza önemli duyuru
METEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN FIRTINA UYARISI 2019
Isparta'nın Gezici Kütüphanesi Okuma Yolculuğunda…
ISPARTA'DA EN DOĞAL ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ BU ADRESTE
Kan Bağışı Çağrısına Isparta kayıtsız kalmadı
ISPARTA'DA JAK TİMLERİNDEN KURTARMA OPERASYONLARI 2019
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİEn soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIIsparta Yeni Nesil Yazar KasaISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da İşkur'dan çok önemli kurs verilecek kaçırmayın!Isparta'da İşkur'dan çok önemli kurs verilecek kaçırmayın!16 Ocak 2019
O illerimize piyango vurdu! Burdur'da da üretilecekO illerimize piyango vurdu! Burdur'da da üretilecek12 Ocak 2019
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuruIsparta Valiliği'nden çok önemli duyuru17 Ocak 2019
2019 yılında hangi kadrolara kaç memur alınacak?2019 yılında hangi kadrolara kaç memur alınacak?15 Ocak 2019
ISPARTA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN VATANDAŞA ÖNEMLİ DUYURU ISPARTA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN VATANDAŞA ÖNEMLİ DUYURU14 Ocak 2019
Davraz Kayak Merkezi'ne Gidecek vatandaşlarımıza önemli duyuruDavraz Kayak Merkezi'ne Gidecek vatandaşlarımıza önemli duyuru15 Ocak 2019
REHBER PROGRAMI ROTASINI ISPARTA'YA ÇEVİRDİ REHBER PROGRAMI ROTASINI ISPARTA'YA ÇEVİRDİ 13 Ocak 2019
METEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN FIRTINA UYARISI 2019METEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN FIRTINA UYARISI 201915 Ocak 2019
Isparta'da bulunan STK'lar için Valilikten duyuruIsparta'da bulunan STK'lar için Valilikten duyuru16 Ocak 2019
ISPARTA'DA BALIK SİPARİŞİ VE SATIŞI BU ADRESTEISPARTA'DA BALIK SİPARİŞİ VE SATIŞI BU ADRESTE12 Ocak 2019
Sosyal Medya Davraz Kayak Merkezi İle SallandıSosyal Medya Davraz Kayak Merkezi İle Sallandı17 Ocak 2019
YSK uyardı! Seçmen kaydı açıklamasıYSK uyardı! Seçmen kaydı açıklaması12 Ocak 2019
Isparta'da Tarım Bayramı etkinleri düzenlendiIsparta'da Tarım Bayramı etkinleri düzenlendi12 Ocak 2019
Isparta'da GETAT Polikliniği Hizmete GirdiIsparta'da GETAT Polikliniği Hizmete Girdi15 Ocak 2019
Isparta Merkez planlı elektrik kesintileri 2019Isparta Merkez planlı elektrik kesintileri 201918 Ocak 2019
TÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR17 Ocak 2019
ISPARTA'DA EN DOĞAL ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ BU ADRESTEISPARTA'DA EN DOĞAL ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ BU ADRESTE14 Ocak 2019
ISUBÜ'de yapılan o projelere TÜBİTAK 'tan Destek GeldiISUBÜ'de yapılan o projelere TÜBİTAK 'tan Destek Geldi12 Ocak 2019
Milli Eğitim Bakanı Isparta'da Derse Video Konferans ile BağlandıMilli Eğitim Bakanı Isparta'da Derse Video Konferans ile Bağlandı13 Ocak 2019
Yok böyle zam! Fiyatı 14 liraya çıktıYok böyle zam! Fiyatı 14 liraya çıktı16 Ocak 2019