Burdur’da kendi girişimleriyle sertifikalı damızlık ana arı (kraliçe) üretimi yapan Mustafa Şimşek 81 İle kargo ile gönderdiklerini söyledi.Burdur’da kendi girişimleriyle sertifikalı damızlık ana arı (kraliçe) üretimi yapan Mustafa Şimşek 81 İle kargo ile gönderdiklerini söyledi. Ana Arıları Burdur’da laboratuvar ortamında Saf Damızlıklardan Üretilen kaliteli ana arılar olduğunu bildiren Arı Dostları Üretim Merkezi Yetkilisi Mustafa Şimşek “Türkiye’de bal üretimi yapan binlerce üretici daha verimli üretim yapa bilmek için kaliteli ana arı alıp yeni kovanlar oluşturuyor. Ana arılarımız Garantilidir” dedi. Sertifikalı üretiminin öneminden bahseden Mustafa Şimşek, “Neden Sertifikalı Ana Arı? Ana arı, bir kovanın yönetimi ve neslin devamı açısından kovanın en önemli ve temel unsurudur. Erkek arı haricindeki tüm arılar dişi olduğundan ana arısını yitiren bir kovandaki sıradan bir işçi arı, arı sütüyle beslenip yumurtlaya bilme özelliği kazana bilmekte ve bu sayede ancak 12 günde dölsüz bir ana elde edilmektedir. Bu ananın çiftleşmesi için gereken zaman ve öncesinde yavru üretiminin olmadığı da göz önüne alındığında ana arı temini, arıcının olmazsa olmazlarındandır” şeklinde konuştu. Kovanda yapılan oğul ve bal üretiminde ana arının çok önemli olduğunu ve özel ana arı üretimiyle verimin katlandığını vurgulayan Şimşek, “Günümüzde arıcımız, kendi kovanından elde ettiği ana arı memelerini başka kutu veya kovanlarda yetiştirerek oğul almakta ve olası ana kayıplarında kendi ana arısını teminini yapmayı uygulamayı denemektedir. Müspet sonuç alınsa dahi oluşan bu ana arının bir işçi yumurtasından oluştuğu göz ardı edilerek verimsiz ve yavru verimi düşük, bal getirisi az ve kısa ömürlü kolonilerle karşı karşıya kalınmaktadır” şeklinde konuştu. Arı dostları sitesi kurduklarını ve arıcılara teknik destek ve bilgi sağladıklarını aktaran Şimşek, “Arı dostları sitesi olarak biz arıcılarımızın halinden en iyi anlayan kuruluşuz. Ana arı üretimi ve temininde kolaylık, ücretsiz teknik destek ve danışmanlık, uygun fiyatlarımız ve 20 yıla yaklaşan tecrübemizle, üreticilerimizden gelen olumlu tepkiler sayesinde her geçen gün kalite ve öz verimiz arttırmaktayız. Tarım Bakanlığının KOD NO:33 00 023 üretim sertifika izni ile üretim yapıyoruz” dedi.ÖZEL HABERKADİR ÇELİK