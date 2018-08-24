Kutup kahramanı Gürsoy özel tasarımlı bot yaptı

2014 yılında kendi inşa ettiği alüminyum gövdeli yelkenli teknesi ile Kanada’nın Vancouver kentinden tek başına yola çıkıp Kuzey Kutbu’nu geçerek Türkiye’ye gelen Erkan Görsoy memleketi Burdur’da özel bot tasarladı.



Botun inşasını tamamlayan Gürsoy, Baraj Gölüne indirerek ilk denemesini yaptı.





Burdur Bağsaraylı olup uzun yıllar Kanada’da kalan 71 yaşındaki Erkan Gürsoy, 2015 yılından bu yana Burdur’da yaşamaya başladı. Teknik bir okulda öğretmenlik yaparken 122’nin üzerinde tekne inşa eden ve dünyanın etrafını kendi yaptığı tekne ile dolaşan 4’ncü Türk denizci olan Gürsoy, evinin serasında özel olarak bot tasarladı. Bağsaray kasabasında yeni yapılan baraja yeni yaptığı botu indiren Erkan Gürsoy, kasaba halkıyla birlikte ilk denemesini yaptı. Gürsoy, "Bağsaray kasabasında ilk botumu yaptım. Yine Bağsaray Göletine hiçbir tekne ve bot inmedi ilk bot bu olacak. Bu botu ilk kez suya indirerek kasaba halkı ile buluşturup bu mutlu anı hep birlikte yaşayacağız" dedi.



Bağsaray Göletinde geziye çıkan Ali Ergin ise "Bunu yapan köylümüz böyle bir tekne yapması ve kendi barajımızda suya indirmesi bizi sevindirdi" ifadelerini kaydetti.



Burdur’un Bağsaray kasabasından çıkıp hayallerinin peşinden giderek Kanada’ya yerleşen Gürsoy, orada kendi imkanlarıyla yaptığı ‘Barış’ adlı tekne ile 1993-1995 yıllarında ‘dünyanın etrafını tekne ile dolaşan ‘4’ncü Türk denizci’ unvanını kazandı. İkinci seyahatinde de North West Passage’ni (Kuzey Batı Geçidi) geçen en yaşlı ‘Türk Denizci’ unvanını kazanan Erkan Gürsoy, tüm teknelerini alüminyum ile imal ediyor.