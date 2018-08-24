Kurban eti işlerken arı sokan vatandaş hastanelik oldu

Burdur’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmeye çalışan 68 vatandaş, hastanelik oldu.

Hastaneye kurban etini işlerken arı sokması nedeniyle gelen bir vatandaş, "Ben acemi kasap değilim, kurban eti işlerken ette arı varmış" şeklinde konuştu.





Burdur’da sabah saatlerinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutan Vekili Albay Aytaç Tokçalar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkcı, vatandaşlarla saf tutarak bayram namazını Ulu Camii’nde kıldı. Protokol üyeleri namaz sonrasında Ulu Camii’nde vatandaşlarla bayramlaştı. Valilik tarafından cami avlusunda vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.





Bayram namazının ardından kurban kesimi sonucunda elini, kolunu ve bacağını yaralayan 68 acemi kasap acil servisin yolunu tuttu. Kurban etini işlerken kolunu arı sokan Mesut Yurtseven isimli vatandaş da hastanelik oldu. Acil servise arı sokması sebebiyle gelen Yurtseven, "Kurban eti işlerken ette arı varmış, dikkat etmedim. Arı sokması ile kolum aşırı şişti. Ben acemi kasap değilim” dedi.

