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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞ BURDUR’DA

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞ BURDUR’DA
BURDUR 0
böcüzade
BAKAN KURTULMUŞ BURDUR’DA
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞ BURDUR’DA

Burdur’un eniştesi ve Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Burdur’u ziyaret etti. İlk ziyaretini Burdur Valiliğine yapan Kurtulmuş’a öğrenciler çiçek verdi. Karşılamaya Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Ak Parti Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İlçelerin belediye başkanları, sivil toplum örgütü başkanları ve bazı daire müdürleri yer aldı. Bakanın programı ve ziyaretiyle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edceeğiz. 
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BAKAN KURTULMUŞ: "ERKEN REZERVASYONDA YÜZDE 40 ARTIŞ VAR"
 Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş:  "Bu yıl 2014 yılını geçeceğimizi ümit ediyorum. 38 milyona yakın turist hedefimiz var ve 30 milyar dolara yakın gelir bırakmasını ümit ediyoruz"
"Geçen yıla oranla erken rezervasyonda yüzde 40 artış var"
 
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz yıla oranla erken rezervasyonlarda yüzde 40 artış olduğunu belirterek, "Bu yıl 2014 yılını geçeceğimizi ümit ediyorum. 38 milyona yakın turist hedefimiz var ve 30 milyar dolara yakın gelir bırakmasını ümit ediyoruz" dedi.
Bir dizi ziyaret ve açılış için Burdur’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Şerif Yılmaz’ı ziyaret etti. Vali Yılmaz tarafından karşılanan Bakan Kurtulmuş’a yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Valilik özel defterini imzalayan Bakan Kurtulmuş, bu yıl içinde Burdur’da yatırımların hızlanması için çalışacaklarını belirterek, Sagalassos ve Kybra’nın ile kente değer katacağını belirtti.
Salda Gölü’nün turistik merkez haline getirilmesinin Burdur için önemli bir proje olacağını ifade eden Bakan Kurtulmuş, "2015 ve 2016’da dip yapmış turizmin 2017’de büyük bir hızla dönüş yapmış olması sevindiricidir. 2017’de 32.4 milyon turist ülkemize geldi ve 26 milyar dolar gelir elde ettik. Rekor 2014 yılındaydı. Bu yıl 2014 yılını geçeceğimizi ümit ediyorum. 38 milyona yakın turist hedefimiz var ve 30 milyar dolara yakın gelir bırakmasını ümit ediyoruz" dedi.

"Erken rezervasyonlarda yüzde 40 artış var"
2018 yılıyla ilgili Almanya, Rusya, İngiltere, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen geri dönüşlerin sevindirici olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, "Geçen yıla göre erken rezervasyonlarda yüzde 40’lık bir artış var. Bu da önümüzdeki sezonun iyi geçeceğini ortaya koyuyor. Türkiye dünyanın en büyük en zengin arşividir, kütüphanesidir. Anadolu toraklarının her yerinde iz bırakmış medeniyetler. 24 büyük medeniyet bu topraklarda yaşamış. Çanakkale’de 2018 yılı Troya yılının etkinliklerini başlattık. Hem Troya’nın hem Türkiye’nin tanıtılmasına gayret edeceğiz. Her yılda Türkiye’nin önemli bir varlığı üzerinden ülkemizin tanıtılmasını sağlayacağız" diye konuştu.
"Türkiye sözünün değeri artıyor"

Türkiye’nin büyük bir hazine üstünde olduğunu dile getiren Bakan Kurtulmuş, "Bu hazineden ülkemizin yeteri kadar istifade etmesi gerekiyor. Bazı çevrelerin, Türkiye düşmanlığı İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı gerekçeleriyle Türkiye’yi hedef tahtası haline getirdiği ortamda, bu zenginliklerimizin üzerinden iyi bir Türkiye algısı olarak bunu bir yumuşak güç olarak kullanmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomik ve siyasi istikrarını sürdürdüğü sürece her alanda atılımlarına devam edecektir. Türkiye güçlendikçe sözün değeri ve gücü artıyor. 2017 yılında uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin rol belirleyici sonuç alımcı müdahaleleri oldu" dedi.
Vali Şerif Yılmaz, Bakan Kurtulmuş’a Burdur’da kullanılmak üzere gönderdiği 4 milyonun üzerinde ödenekten dolayı teşekkür etti.
Bakan Kurtulmuş’a, AK Parti Burdur Milletvekilleri Reşat Petek, Bayram Özçelik, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de eşlik etti.







BAKAN KURTULMUŞ MAKÜ’DE AÇILIŞ YAPTI
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş ilk başkanı haline getirmeliyiz"

Bakan Kurtulmuş: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş ilk başkanı haline getirmeliyiz"
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş:
"2017 yılının ekonomik alandaki başarılarının devam edebilmesi için 2019 seçimlerinde Türkiye’nin çok güçlü şekilde cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişi temin etmesi ve AK Parti’nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş ilk başkanı haline getirmeliyiz"
 "Terör örgütü PKK’nın Türkiye’nin başına bela edilmesinin sebebi hiç şüphesiz ki ülkemizin ileriye doğru atılım yapılmasını önlemektir. Türkiye’nin DEAŞ’la diğer örgütlerle mücadele etmek zorunda bırakılması, ülkemizin ayaklarına pranga vurmak ve yolunu kesmek içindir"
 "Türkiye’nin terör örgütleriyle bu bölgede meşgul edilerek, dünyaya nizam veren ülke olmasını önlemek için terörü adeta alet ve maşa olarak kullanıyorlar"
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Bakan Numan Kurtulmuş, ziyaretleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve caminin açılışını gerçekleştirdi
 
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2017 yılının ekonomik alandaki başarılarının devam edebilmesi için 2019 seçimlerinde Türkiye’nin çok güçlü şekilde cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişi temin etmesi ve AK Parti’nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş ilk başkanı haline getirmeliyiz" dedi.
Bakan Kurtulmuş, Burdur temasları kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Numan Kurtulmuş, 31 Aralık itibariyle görevi devralan yeni il başkanı ve yönetimine başarılar diledi.
2019 seçimleri ile birlikte Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk seçiminin yapılacağını hatırlatan Bakan Kurtulmuş, "Türkiye’de yeni bir sistemine, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine, bütün kurum ve kuruluşlarla geçmiş olacak. Bundan önce yaşadığımız bütün seçim süreçlerinden daha önemli ve zor bir seçim sürecini yaşayacağız. Bütün AK Parti sevdalıların, büyük Türkiye idealin inananların canla başla, gayretle çalışması gereken bir dönemdeyiz. 2019 seçimleri aslında sadece cumhurbaşkanının kim olacağı kimlerin milletvekili, kimlerin belediye başkanı olacağı seçiminin ötesinde, Türkiye’nin bundan sonraki yönetime yönetim modelini belirlemesi ve önümüzdeki yıllarda gidişatını belirlemesi bakımından önemlidir" diye konuştu.
 
"Türkiye'nin sözünün kıymeti artıyor"
Türkiye’nin gücü arttıkça itibarı ve sözünün kıymetinin arttığını vurgulayan Bakan Kurtulmuş, "Türkiye, bölgesinde oyunları bir şekilde değiştirebilecek ülke haline gelmiştir. Bunlara örnek olarak, Kuzey Irak referandumunun gerçekleşmemesi için ülkemiz müdahale etti ve sonucu aldı. Adımın atılmaması için elinden geleni yaptı. Gerçekleşen referandum hiç gerçekleştirilmemiş gibi oldu. Bu ülkemizin gücünü gösteriyordu. Geçtiğimiz yıl için yine Türkiye uçak krizi nedeniyle savaşın eşiğine geldiği Rusya ile ilişkilerini düzeltti. İran ve Rusya ile Suriye’deki savaşın sonlandırılması için inisiyatif ortaya koydu, Suriye’de yeni dönemde rol belirleyici olduğunu ortaya koydu. ABD Başkanı Trump Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu uygulamaya koyacağını, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını ilan etti. Cumhurbaşkanımız, tereddüt etmedi İslam İşbirliği Teşkilatı’nı topladı, bu kararı kabul etmediklerini dünyaya duyurdular. Türkiye ciddi bir şekilde süreçlere katılarak, BM Genel Kurulu’na taşındı 138 oyuyla, İsrail karşıtı bir karar kabul edildi. Bu büyük bir başarıydı" ifadelerine yer verdi.
 
"Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin seçilmiş ilk başkanı olmalı"
Türkiye’nin dış politikada rol belirleyen bir ülke haline geldiğinin altını çizen Bakan Kurtulmuş, "Türkiye bu anlamda çevresindeki gelişmelere karşı, sözü olan, sözünü söyleyen, sözünün sonucunu alan bir ülke konumuna geliyor. Türkiye’nin gücünün arttırılması, ekonomik ve siyasi istikrarın arttırılması önümüzdeki en temel hedeflerimizden biridir. 2019’da Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişle birlikte Türkiye bu anlamdaki yönetim kabiliyetini daha da güçlendirecektir. Bunun için büyük bir mücadele vermemiz gerekiyor. 2019’u başarıyla geçmemiz gerekiyor. Türkiye’nin 2017 yılında değerlendirmesini yaptığımızda, ekonomide yüzde 7.1’lik bir kalkınma hızı var. Bu kalkınma hızını yükselterek devam etmemiz bizim için hayati önem taşıyor. Türkiye gelişiyor, zenginleşiyor, halkı ile paylaşıyor demektir. 2017 yılının ekonomik alandaki başarılarının devam edebilmesi için 2019 seçimlerinde Türkiye’nin çok güçlü şekilde Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişi temin etmesi ve AK Parti’nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş ilk başkanı haline getirmeliyiz" diye konuştu.
Türkiye’nin çevresindeki gönül borcu olan ülkelere karşı da sorumluluğu olduğunu dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, "Kutsal emanetler denilince aklımıza, Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul gelir. Buralarda bizim için kutsal emanettir. Gücümüz kendi haklılığımızdan kaynaklanıyor" dedi.
 
"Türkiye'nin ileri gitmesi engelleniyor"
Yıllar süren sağ sol çatışmaları, darbelerle Türkiye’nin ileriye gitmesini önlenmeye çalışıldığını dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, "Türkiye’nin 40 yıldır süren terörle mücadelesi, terör örgütü PKK’nın Türkiye’nin başına bela edilmesinin sebebi hiç şüphesiz ki Türkiye’nin ileriye doğru atılım yapılmasını önlemektir. Türkiye’nin DEAŞ’la diğer örgütlerle mücadele etmek zorunda bırakılması, ülkemizin ayaklarına pranga vurmak ve yolunu kesmek içindir. Bize karşı bu kadar müttefik ilişkisine rağmen, bize istediğimiz silahları vermekte tereddüt edenler hatta vermeyenlerin, PYD, YPG gibi örgütlere alenen 4 bini aşkın tırla silahları sağlamanın temel nedeni budur. Türkiye’nin terör örgütleriyle bu bölgede meşgul edilerek, dünyaya nizam veren ülke olmasını önlemek için terörü alet ve maşa olarak kullanıyorlar" ifadelerine yer verdi.
 
"FETÖ'nün algı operasyonu"
Bir sürü terör örgütüyle Türkiye’nin bölgesinde hareket edemez hale getirilmeye çalışıldığını dile getiren Bakan Kurtulmuş, "Terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi de kim desteklerse desteklesin yakında eninde sonunda aziz milletimiz kanacak terör örgütleri diz çökecektir. Milletin arasına sızan FETÖ’yü başımıza musallat ettiler. O darbe teşebbüsü 15 Temmuz’da bertaraf edildi. Aynı örgüt üzerinden hem içeride hem dışarıda algı operasyonuyla Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Türkiye büyük bir iddiası olan ülkedir. 2019’a kadar 7 cepheden ülkemize saldırmaya devam edecekler. Onlarda akıl varsa bizde hem akıl hem feraset hem devlet birikimi hem millet vecibesi var. Bunların hepsini bertaraf edeceğiz. 2019 elimizden gelen en güzel sonucu alacağız ülkemizin daha güzel devreye geçmesi için bu seçimi 2019 seçim zaferi ile taçlandıracağız" diye konuştu.
Bakan Kurtulmuş daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Yerleşkesi içinde bulunan İlahiyat Fakültesi ve MAKÜ Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.








Bakan Kurtulmuş'tan yağmur altında antik kent ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yağmurda şemsiyesiyle bin 600 metre yükseklikteki Sagalassos Ören Yeri’nde incelemelerde bulundu.
Bakan Kurtulmuş, antik kentteki bir çeşmeden de avucuyla su içti.
- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yağmur altında şemsiyesiyle bin 600 metre yükseklikteki Sagalassos Ören Yeri’nde incelemelerde bulundu.
Bakan Numan Kurtulmuş, Burdur temasları kapsamında Ağlasun ilçesinde yer alan bin 450 ile bin 600 metre yükseklik arasına kurulan antik kent Sagalassos’u ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş’a ziyaretinde eşi Sevgi Kurtulmuş, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Partili milletvekilleri ve müze yetkilileri eşlik etti. Havanın yağışlı olmasına rağmen antik kent ziyaretini iptal etmeyen Bakan Kurtulmuş, şemsiyesini açıp gezisine devam etti.
Burdur Müze Müdürü Hacı Ali Ekinci’den örenyerinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurtulmuş, halen su akan ve kemerli yapısı ile beğeni toplayan çeşme önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların özçekim isteklerini geri çevirmeyen Bakan Numan Kurtulmuş, bir gazetecinin cep telefonu ile gazetecilerle özçekim yaptı. Kurtulmuş, fotoğraf makinesiyle antik kentin güzelliklerini fotoğrafladı. Üzerine kapatılan ve koruma altına alınan kütüphaneyi de gezen Bakan Kurtulmuş, su akan antik bir çeşmeden de avucuyla su içti.













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