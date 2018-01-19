BURDUR’DA FUHUŞ OPERASYONU

Burdur kent merkezindeki bir otelde fuhuş operasyonu düzenlendi; 4 kişi gözaltına alındı.

Burdur’daki fuhuş operasyonuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı’nın imzasıyla yayınlanan basın açıklaması şöyle:

“İlimizde bir süredir Emniyet Müdürlüğü vasıtasıyla yürütülen araştırma ve teknik takipler sonucunda, Burdur Merkez Aydınlık Evler Mahallesi Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir otelde "Fuhuşa aracılık, yer ve imkan sağlama" suçlarının işlendiğinin anlaşılması üzerine, 18/01/2018 tarihinde gece saatlerinde yapılan operasyonla aralarında otel işletmecilerinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”