Burdur’da Jandarmadan operasyon

Burdur Valiliği Jandarma ekiplerinin kaçak içki üretenlere ve tarihi eser kaçakçılarına yaptığı operasyon hakkında basın bülteni yayınladı:“Jandarmadan Kaçak İçki ve Tarihi Eser Kaçakçılarına Geçit Yokİlimiz genelinde güvenlik güçlerimiz tarafından emniyet ve asayiş hizmetlerine aralıksız devam edilmektedir.Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kaçakçılıkla mücadele ve kaçakçılık yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Gölhisar ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirilmiştir. Ayrıca Ağlasun ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada Roma Dönemine (M.S. 2. yy.) ait (1) adet mermerden Apollo, Kybele ve Kithara betimlemeli Adak Siteli ele geçirilmiştir.Denizli ilinden getirecekleri kaçak içkileri Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde satacakları duyumu alınan şahıslar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durdurulmuş, N.Ş. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada; (24) Adet 100 cl 'lik kaçak rakı, (32) adet 100 cl lik kaçak Viski ve (4) adet 100 cl'lik Votka olmak üzere toplam (60) adet 100 cl'lik kaçak içki ele geçirilmiştir.İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan diğer bir kaçak içki operasyonunda Gölhisar ilçesi ibecik beldesinde ikamet eden S. Y. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; (8) Adet 20 It'lik kutularda (160) It ve pet şişeler içerisinde (4,5) It olmak üzere toplam (1645) It şarap ele geçirilmiştir.Her iki olayda ele geçirilen kaçak içkilere Gölhisar C.Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanılmıştır.Ayrıca Ağlasun İlçesinde HA. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eseri satmak için müşteri aradığı duyumu alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ağlasun ilçesinde ikamet eden H A. isimli şahsın ev ve iş yerinde yaptıkları aramada; Roma Dönemine (M.S. 2. yy.) ait (1) adet mermerden Apollo, Kybele ve Kithara betimlemeli Adak Siteli ele geçirmişlerdir.Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen tarihi eser Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmış, şüpheli H.A. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”