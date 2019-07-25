Burdur'da, kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu altında kalan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ağlasun ilçesinde yaşayan Havvanur Gökberber'in (15) kullandığı 32 HA 604 plakalı traktör, Yazır köyü yakınlarındaki dağlık alanda kontrolden çıkarak 15 metrelik şarampole yuvarlandı.

Traktörün altında kalan lise 2. sınıf öğrencisi Gökberber, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayı haber alarak kazanın olduğu yere gelen anne Güllü Gökberber'in, bugün kızının doğum günü olduğunu belirtip, "Pastanı kesecektik, niye bizi bırakıp gittin" diyerek ağladığı görüldü.

Havvanur Gökberber'in cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gökberber'in, köyün yol ayrımında bekleyen babasını almak üzere traktörle yola çıktığı öğrenildi.



BURDUR (AA) -