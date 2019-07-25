Burdur'un Bucak Kaymakamlığı, köylerde trafik kurallarına uygun traktör kullanımını sağlamak amacıyla çiftçilere reflektör dağıttı. İlçeye bağlı İncirdere köyünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde 100 reflektör, çiftçilere verildi.



Bucak'ta çiftçilere reflektör dağıtıldı

Bucak Kaymakamlığı, köylerde trafik kurallarına uygun traktör kullanımını sağlamak amacıyla çiftçilere reflektör dağıttı.

İlçeye bağlı İncirdere köyünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde 100 reflektör, çiftçilere verildi.

Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım sezonunda kaza oranlarını en aza indirmek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çiftçilerin, traktörlerinin römorklarına mutlaka reflektör takmaları gerektiğini aktaran Sezgin, trafik konusunda denetimlerin sıklaşacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından traktörlere reflektör takıldı.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen İlker Kor, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Mayda, Ziraat Odası Başkan Vekili Ahmet Özcan, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.



















BURDUR (AA) -



