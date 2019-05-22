Burdur İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekiplerince merkeze bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara trafik bilgilendirilme seminerleri verildi.Ekipler, İçişleri Bakanlığının "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası kapsamında köylere giderek vatandaşlara bir araya geliyor.Jandarma Trafik Tim Komutanı Kadir Koca ve Tim Komutan Yardımcısı Ahmet Yüce tarafından verilen seminerlerde köy sakinlerine, yaya geçiş önceliği, güvenli sürüş ve geceleri görünür olma konusunda bilgi verildi.Seminerlerinin kampanya süresince devam edeceği bildirildi.BURDUR (AA) -