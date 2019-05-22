Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Burdurlu yaşlıların ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı."Göller, Güller ve Gönüller Diyarı Burdur'daki vatandaşlarımızın tüm Türkiye'ye selamı var." başlığıyla verilen mesajda, yaşlı bir kadın şu mesajı verdi:"İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Efe yöresinin, güller, gönüller diyarı Burdur'umdan tüm Türkiye'ye, Cumhurbaşkanına kadar selam olsun. Gönlümüz bir soframız bir olsun."ANKARA (AA) -