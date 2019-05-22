Karamanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa, Karamanlı Kaymakam vekili İlker Eker, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu katıldı.Eker, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin dini, vatanı, bayrağı söz konusu olduğunda can vermekten geri durmadığını söyledi.Ülkedeki huzur iklimini şehit ve gazilere borçlu olduklarına işaret eden Eker, şunları kaydetti:"Millet olarak hep birlikteyiz. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak, karşımıza ne çıkarsa çıksın, üstesinden gelebileceğimizi hepimiz biliyoruz. Ahirete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı huzur dolu bir hayat diliyorum."Programda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sultan Balar, iftara katılan ailelerin çocuklarına oyuncak hediye etti.BURDUR (AA) -